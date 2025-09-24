FUTBOL
Marc Torres defensa el pla de viabilitat del Lleida CF
Advoca perquè tots els grups municipals participin al negociar el conveni
Marc Torres, adjunt a la presidència del Lleida CF, va tornar a respondre públicament a l’alcalde, Fèlix Larrosa, i va defensar tant la posició de l’entitat respecte al conveni d’ús de l’estadi com l’avançament del pla de viabilitat que busca garantir l’estabilitat futura del club. En una entrevista a Lleida TV, Torres va rebutjar la proposta municipal de cessió de les instal·lacions, valorada en 1,2 milions d’euros en quatre anys, i va recordar que una resolució del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida ja havia assenyalat que el conveni plantejat pel consistori “no garanteix l’ús de l’estadi, no protegeix el club i el perjudica de manera restrictiva”. “L’alcalde parla de convivència i diàleg, però mai s’ha assegut a negociar amb nosaltres. Vam ser nosaltres els qui vam proposar una reunió amb els diferents equips interessats en el Camp d’Esports, però la iniciativa va quedar en silenci”, va denunciar Torres.
Més enllà del conflicte amb el consistori, Torres va assegurar que el club té “avançat” el seu pla de viabilitat i treballa en una injecció de capital extern que permeti apuntalar-lo. Segons va explicar, les línies mestres del document ja estan definides i confia que els creditors ho aprovin per poder presentar-lo “com més aviat millor”. “El club genera recursos per al dia a dia i els ajornaments negociats amb Hisenda i la Seguretat Social a cinc i deu anys, però necessitem capital per cobrir pagaments inajornables”, va detallar. Des de l’entrada en concurs, la legislació marca un termini de 3 mesos per presentar el pla, que ha de ser validat pels creditors i posteriorment ratificat pel jutge. La moció que es debatrà en el ple municipal d’aquest divendres subratlla que “les accions que porta a terme el club fan preveure que es donaran les condicions perquè els creditors ho aprovin” i apunta a un pressupost cobert de 540.000 euros per a aquesta temporada.
Torres es va mostrar partidari de crear una comissió amb representació de tots els grups municipals per negociar el conveni i garantir que el Lleida CF mantingui el seu vincle amb l’estadi.