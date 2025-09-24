POLIESPORTIU
Per un esport educador
El projecte ‘Construïm Equip’, impulsat per Prosec, fomenta la cohesió grupal, la comunicació no violenta i la convivència en equips esportius. Espera arribar a 150 esportistes aquest any
La Diputació va acollir ahir la presentació de la nova temporada del projecte Construïm Equip, una iniciativa desenvolupada per l’Associació Prosec, una entitat civil sense ànim de lucre que presta serveis a persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat, que en aquest cas se centra a promoure entorns segurs i a millorar les relacions interpersonals en clubs i entitats esportives lleidatanes.
La metodologia de Construïm Equip es fonamenta en els cercles restauratius, una tècnica que afavoreix el diàleg i l’expressió emocional en entorns segurs. Les línies mestres del projecte, que s’estructura en cinc sessions grupals setmanals de 90 minuts, inclouen la comunicació no violenta, la identificació i canalització de les emocions, l’autoregulació emocional i l’expressió adequada dels sentiments, aspectes fonamentals per a la convivència en equips esportius.
En l’acte de presentació van participar el diputat de Salut i Esports, Òscar Martínez; la representant de la direcció de l’Associació Prosec, Núria Cruz; el coordinador del projecte, Guillem Solé; i el psicòleg esportiu Andrés Maderal. Durant la seua intervenció, Martínez va destacar que “des de la Diputació volem posar en relleu aquesta iniciativa i reforçar el nostre compromís amb un esport inclusiu, saludable i educador. Projectes com aquest ajuden a fer del nostre territori un espai on l’esport sigui sinònim de convivència, d’igualtat i d’oportunitats per a tothom”.
Comunicació no violenta
Núria Cruz va explicar que “dins d’un equip les persones provenen de diferents llocs, la inclusió no sempre és fàcil, i nosaltres treballem per dotar d’eines els clubs per oferir un esport de qualitat, basat en la comunicació no violenta”.
El coordinador del projecte, Guillem Solé, va emfatitzar el caràcter transversal de la iniciativa: “Un dels objectius d’aquest projecte és descentralitzar tot el que són actuacions directes a la localitat de Lleida i buscar més territoris, així com arribar al màxim de diferents modalitats esportives dins del projecte.”
Per la seua banda, el psicòleg esportiu Andrés Maderal va explicar la metodologia a nivell pràctic: “La manera de treballar és combinar el temps de cercle, un espai on podem parlar de les coses que poden interessar, i dinàmiques energètiques, ja que és a la pràctica com recordarem aquells aspectes que hem treballat, en un futur.” D’aquesta manera, el projecte Construïm Equip espera implementar-se en diversos clubs fins a assolir uns 150 esportistes a finals d’any, contribuint així a crear espais esportius més inclusius i respectuosos, en què la diversitat es valori com un element enriquidor.
El Futsal Alcoletge va ser el primer a participar en el projecte el 2024
El Futsal Alcoletge va ser l’any 2024 el primer club esportiu que va participar en el projecte inicialment anomenat Restaurem les relacions que va posar en marxa l’entitat Prosec.
Fins ara han participat en el projecte Construïm Equip un total de 118 jugadors i jugadores, i quinze entrenadors de 6 clubs i 6 esports diferents (Club Patinatge Montoliu, Futsal Alcoletge, Vila-sana d’hoquei, Lleida Handbol, Atlètic Segre i Club Bàsquet Balaguer). Pròximament, fins a finals d’any, hi participaran el CECELL de voleibol, l’Almacelles de futbol, l’Alpicat d’hoquei i el Club Bàsquet Torrefarrera.