BÀSQUET
Mikel Sanz: “Tenim ganes de jugar al Barris”
L'aler basc de l'Hiopos Lleida reclama “treure la ràbia” davant del Barça
L’Hiopos Lleida encara l’última setmana de pretemporada amb la mirada posada en l’estrena de lliga del dissabte dia 4 davant del Breogán i amb una prova de màxim nivell al Barris Nord davant del Barça demà al Trofeu Ciutat de Lleida Natural Optics, que es podrà veure en directe per Lleida TV a partir de les 20.00.
L’aler basc Mikel Sanz, que viu la seua primera pretemporada al conjunt lleidatà, va declarar que la plantilla afronta el xoc “amb moltes ganes, perquè serà el primer i únic partit de pretemporada que jugarem al Barris Nord, i contra el Barça, que és un equipàs”. “En dos setmanes juguem una altra vegada contra ells a la Lliga, així que amb moltes ganes de veure com està el nivell de l’equip, com estem tots”, va afegir Sanz.
Després de la derrota a Tàrrega davant del Bilbao de diumenge, en la qual el mateix Gerard Encuentra va reconèixer la falta de caràcter, Sanz va coincidir en el diagnòstic i va dir que el matx davant del Barça és una oportunitat per “donar la volta a aquesta falta de caràcter, pressionar aquí a casa i enganxar l’afició”.
De fet, encara sobre l’últim partit de pretemporada, va assenyalar: “Cal treure la ràbia, sobretot en aquells moments en què veus que les coses no surten, que en defensa ens falta un puntet. Crec que són moments en què cal treure aquest caràcter per intentar donar-li la volta i mostrar la nostra millor versió.”
No obstant, també va admetre que “com més experiències visquem en pretemporada, millor. Guanyar, perdre, que et passin per sobre o que et guanyin en l’últim segon com contra el Manresa, tot això et prepara per fer una bona temporada”.
En el pla personal, Sanz va explicar que “em trobo bé. Intento plasmar el que el Gerard vol de mi a la pista. Faig un joc simple, el que em demana”, a més de considerar que “vaig arribar en els últims dos mesos i la temporada estava pràcticament solucionada. Ara veig moltes ganes de competir i de demostrar el que valem com a equip”.