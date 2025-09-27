MOTOCICLISME
Marc, tercer en la Practice, i Àlex, per primer cop a la Q1
Bezzecchi va liderar una sessió que deixa el gran dels Márquez prop del títol
Marco Bezzecchi (Aprilia) va liderar ahir la Practice de MotoGP del Gran Premi del Japó, dissetena cita del Mundial de Motociclisme, davant de Pedro Acosta (KTM) i de Marc Márquez (Ducati). Malgrat no tenir les millors sensacions, el de Cervera va complir el primer objectiu del cap de setmana: passar el tall; i va veure com el seu germà, Àlex Márquez (Ducati), es va quedar fora del Top 10 per primera vegada aquest any i haurà de passar per la Q1, complicant les seues opcions d’ajornar el novè títol de Marc.La primera presa de contacte amb el traçat de Motegi a la categoria reina va ser accidentada, amb diverses caigudes de pilots capdavanters, i va acabar amb el domini d’Aprilia, que continua mostrant-se com el principal rival de Marc Márquez. La sessió també va evidenciar el bon moment de KTM, amb Pedro Acosta, i l’evolució d’Honda, cosa que va provocar que el Top 4 estigués format per motos de quatre fàbriques diferents. Només dos Ducati més, les de Fabio Di Giannantonio i Francesco Bagnaia, van aconseguir ficar-se a la Q2 en una tanda molt igualada. El millor temps del dia va ser per a Bezzecchi, que es va refer de les dos caigudes al matí. Va parar el cronòmetre en 1:43.193 amb un gran gir als compassos finals per superar Acosta, que no va poder concloure la sessió per un aparatós accident. Tot i així, va acabar davant de Marc Márquez, que va haver d’esperar els últims intents per assegurar-se el bitllet directe a la Q2, el seu primer gran objectiu de la setmana. El de Cervera, únic pilot de la graella que ha superat sempre el tall aquesta temporada, es va quedar a 167 mil·lèsimes de Bezzecchi i amb prou feines davant de Joan Mir (Honda), amb Di Giannantonio tancant el Top 5 a gairebé dos dècimes. Luca Marini (Honda), Bagnaia, Fabio Quartararo (Yamaha), Raúl Fernández (Aprilia) i Johann Zarco (Honda) van completar el grup de pilots que van accedir directament a la Q2. No va ser el millor divendres per a Àlex Márquez, l’únic que pot impedir que el seu germà conquereixi el títol aquest cap de setmana a Motegi. Al matí no va estar entre els millors temps i en la Practice va tenir una caiguda i va acabar quinzè, a 40 mil·lèsimes del tall.