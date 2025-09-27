SEGRE

MOTOCICLISME

Marc, tercer en la Practice, i Àlex, per primer cop a la Q1

Bezzecchi va liderar una sessió que deixa el gran dels Márquez prop del títol

Marc Márquez, rodant al circuit de Motegi durant la jornada d’ahir. - EFE

Marco Bezzecchi (Aprilia) va liderar ahir la Practice de MotoGP del Gran Premi del Japó, dissetena cita del Mundial de Motociclisme, davant de Pedro Acosta (KTM) i de Marc Márquez (Ducati). Malgrat no tenir les millors sensacions, el de Cervera va complir el primer objectiu del cap de setmana: passar el tall; i va veure com el seu germà, Àlex Márquez (Ducati), es va quedar fora del Top 10 per primera vegada aquest any i haurà de passar per la Q1, complicant les seues opcions d’ajornar el novè títol de Marc.La primera presa de contacte amb el traçat de Motegi a la categoria reina va ser accidentada, amb diverses caigudes de pilots capdavanters, i va acabar amb el domini d’Aprilia, que continua mostrant-se com el principal rival de Marc Márquez. La sessió també va evidenciar el bon moment de KTM, amb Pedro Acosta, i l’evolució d’Honda, cosa que va provocar que el Top 4 estigués format per motos de quatre fàbriques diferents. Només dos Ducati més, les de Fabio Di Giannantonio i Francesco Bagnaia, van aconseguir ficar-se a la Q2 en una tanda molt igualada. El millor temps del dia va ser per a Bezzecchi, que es va refer de les dos caigudes al matí. Va parar el cronòmetre en 1:43.193 amb un gran gir als compassos finals per superar Acosta, que no va poder concloure la sessió per un aparatós accident. Tot i així, va acabar davant de Marc Márquez, que va haver d’esperar els últims intents per assegurar-se el bitllet directe a la Q2, el seu primer gran objectiu de la setmana. El de Cervera, únic pilot de la graella que ha superat sempre el tall aquesta temporada, es va quedar a 167 mil·lèsimes de Bezzecchi i amb prou feines davant de Joan Mir (Honda), amb Di Giannantonio tancant el Top 5 a gairebé dos dècimes. Luca Marini (Honda), Bagnaia, Fabio Quartararo (Yamaha), Raúl Fernández (Aprilia) i Johann Zarco (Honda) van completar el grup de pilots que van accedir directament a la Q2. No va ser el millor divendres per a Àlex Márquez, l’únic que pot impedir que el seu germà conquereixi el títol aquest cap de setmana a Motegi. Al matí no va estar entre els millors temps i en la Practice va tenir una caiguda i va acabar quinzè, a 40 mil·lèsimes del tall.

