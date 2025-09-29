FUTBOL
El Balaguer pateix per retenir un punt
La lesió de Mikel i l’expulsió d’Adrià van complicar el partit als de Josete. Van remuntar un gol inicial dels locals
❘ balaguer ❘ El Balaguer no va poder passar de l’empat davant de l’Unificació Llefià (1-1) en un partit que se li va complicar en excés. Els de Josete es van avançar amb un gran gol de Mikel (1-0) al minut 6. Però la lesió del golejador al minut 14 i el gol visitant en un cop de cap de González al minut 34 van provocar que el Balaguer perdés el control del matx.
Després del descans els locals van recuperar el domini, però una falta comesa com a últim home pel porter Adrià, que va provocar-ne l’expulsió, va deixar en inferioritat el Balaguer al 61. En el tram final del duel, les circumstàncies i la fortalesa d’un rival que jugava en superioritat va obligar el Balaguer a endarrerir línies per mantenir l’empat.
Finalitzat el partit, l’entrenador local, Josete, va dir que, “malgrat l’infortuni, he de felicitar els meus jugadors per l’esforç que han fet avui”.
❘ Manresa ❘ L’Alpicat es va emportar ahir un valuós triomf en la complicada visita a la Pirinaica (1-2). L’equip d’Iván Lara va saber madurar el partit per remuntar l’avantatge inicial dels locals. La Pirinaica va marcar un ritme molt alt d’inici i a l’Alpicat li va costar entrar en joc. Una rematada acrobàtica de Moral al 17 va avançar els manresans (1-0). Poc després una altra rematada local va sortir fregant el pal. A partir d’allà l’Alpicat va millorar i va empatar a la sortida d’un córner llançat per Pallàs que Barbosa va rematar de cap a la xarxa (1-1). Ja a la segona part, els canvis van donar frescor a l’Alpicat que, al minut 62, va marcar el gol del triomf en la transformació d’un penal de Ribera (1-2), que va significar el meritori triomf del conjunt dirigit per Iván Lara.