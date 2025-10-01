Un hat-trick de Mbappé cura les ferides del Reial Madrid
El Reial Madrid va vèncer còmodament (0-5) el Kairat Almaty en la segona jornada de la fase de la Lliga de la Campions 2025-26 amb un hat-trick del davanter francès Kylian Mbappé, protagonista d’un partit plàcid per al conjunt merengue, que cura així les penes de la golejada en el derbi madrileny.
Ja són 60 els gols de Mbappé en la seua carrera a la Champions i el cinquè en aquesta edició de la màxima competició continental de clubs. El francès va ser la figura d’una nit a la llunyana Almaty que va començar amb un conjunt blanc titubejant davant d’un Kairat Almaty més ardit i enèrgic que va donar algun ensurt inicial.
Tanmateix, gaudint de molta possessió i molts espais a l’esquena d’un darrere kazakh molt desordenat, a més d’un Arda Güler com a director d’orquestra, la qualitat i la pegada madridistes es van imposar. Un triplet de Mbappé –de penal, de vaselina i des de la frontal– va encarrilar la golejada que van rubricar Camavinga i Brahim. Sis punts de sis per al Reial Madrid, que li permet oblidar les penes de la dura derrota (5-2) en el passat derbi del Metropolitano.