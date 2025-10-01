FUTBOL
Repte contra el campió
El Barça i PSG, amb moltes baixes, es mesuren a Montjuïc. Flick dona un toc d’atenció a Lamine: “És excepcional, però ha de centrar-se a treballar”
El Barcelona afronta avui (21.00) a l’Estadi Olímpic Lluís Companys una cita que mesurarà la maduresa del projecte de Hansi Flick: el duel de la segona jornada de la Lliga de Campions davant del PSG, vigent campió d’Europa. Els blaugranes, que van debutar a Champions amb un triomf a Newcastle (1-2) gràcies a un doblet de Marcus Rashford, esperen acomiadar-se de Montjuïc amb una victòria abans de tornar a l’Spotify Camp Nou.
El Barça arriba a la cita amb la infermeria plena: Ter Stegen i Joan García, Gavi, Fermín López i Raphinha continuen de baixa. La millor notícia és la tornada de Lamine Yamal, que després de recuperar-se de les molèsties va reaparèixer en Lliga contra la Reial Societat i va fer l’assistència del gol que va donar el liderat a l’equip. Balde, a més, podria tornar després de la seua lesió.
Hansi Flick va declarar que “juguem contra un dels millors d’Europa, un gran repte davant d’un equip top amb un entrenador fantàstic” i també va donar un petit toc d’atenció a Lamine Yamal: “És excepcional, però ha de centrar-se a treballar dur, també defensivament.”
El PSG de Luis Enrique també arriba amb baixes sensibles. Dembélé, Marquinhos, Doué i Kvaratskhelia no van viatjar; i Vitinha, Fabián Ruiz i Joao Neves són dubte. Malgrat les baixes, l’entrenador del conjunt parisenc es va mostrar confiat amb els seus jugadors i va reconèixer el gran nivell del seu rival. “El Barça de Flick m’encanta, és un entrenador d’alt nivell.” “Soc culer i soci, veig tots els partits i és un equip que m’agrada perquè em diverteix”, va afegir. Per la seua part, Pedri, que se sent cada cop més important al vestidor, afronta el xoc amb ànim de revenja després de l’eliminació de fa dos temporades: “El futbol sempre ofereix segones oportunitats. M’agrada enfrontar-me a equips que volen jugar, com el PSG”, va declarar.
El Barça-Olympiacos es jugarà al Camp Nou
La pàgina web de la UEFA va publicar ahir que el partit del Barça davant de l’Olympiacos de la tercera jornada de la Champions, el 21 d’octubre, es disputarà al Camp Nou, anticipant-se així a l’anunci del retorn del club, que té previst tornar a l’estadi tres dies abans contra el Girona a la Lliga.
Deco: “El Bilbao no és exemple per a res”
El director esportiu del Barcelona, Anderson Luis de Souza Deco, va parlar sobre la negociació frustrada a l’estiu amb l’extrem del Athletic Club Nico Williams, i va assegurar que “el Bilbao no és cap exemple per a res” i que va ser l’agent del jugador que va contactar amb el club blaugrana.
Bartomeu, acusat d’administració deslleial
La Fiscalia Provincial de Barcelona imputa a l’expresident del Barça Josep Maria Bartomeu i als principals directius del seu mandat un delicte continuat d’administració deslleial per tres operacions financeres, després de la denúncia de l’actual junta de Laporta.
Entre els resultats d’ahir destaca la derrota del Liverpool al camp del Galatasaray i l’empat del Tottenham en la visita al Bodo Glimt.