BÀSQUET
El Cadí reforça el seu joc interior amb la pivot nord-americana Aiello
Relleva Erika Porter, que va rescindir contracte
El Cadí la Seu va anunciar ahir la incorporació de la pivot nord-americana Gianna Aiello (Matawan, Nova Jersey, 22 anys i 1,93 metres), que aterra al conjunt de l’Alt Urgell per cobrir la baixa d’Erika Porter, desvinculada del club diumenge passat.
Aiello, que havia firmat al juny amb l’Spar Gran Canària, en què fins i tot va iniciar la pretemporada, arriba a la Seu d’Urgell amb l’objectiu de viure la seua primera experiència professional a la Lliga Femenina Endesa.
Formada en la Brown University Athletics, després de completar la seua etapa en la Matawan Regional High School, Aiello va firmar els seus millors números en l’última campanya universitària: 9,2 punts, 7,9 rebots i 1,5 assistències en 25 minuts de mitjana per partit. Amb un perfil defensiu i capacitat per córrer la pista, destaca per la seua intensitat sota el cèrcol, el seu joc d’esquena a cistella i la seua versatilitat per obrir espais en atac.
D’ascendència italiana per part materna –el seu avi va nàixer a Pescia, a la Toscana–, Aiello es defineix com una jugadora d’equip, intensa i amb gust pel treball defensiu: “M’encanta fer bloquejos, ajudar i no quedar-me estàtica a la pista. En defensa m’ho passo bé protegint el cèrcol i provant d’intimidar les rivals”, va explicar en declaracions el web de la Federació Espanyola de Bàsquet.
La jugadora assegura arribar motivada i conscient del repte que suposa debutar a la Lliga Femenina: “He jugat a la Divisió 1 universitària als Estats Units, però sé que aquí el nivell serà més alt. Estic emocionada per competir i convençuda que la meua energia i capacitat de treball em permetran adaptar-me aviat”, va concloure la jugadora nord-americana.