HOQUEI
Dos equips amb diferents metes
Vila-sana i Alpicat tornen a coincidir en l’OK Lliga, amb objectius dispars però l’ambició de millorar. Les del Pla aspiren a repetir títols després del triplet i les del Segrià busquen la salvació
Per segona vegada en la història, Vila-sana i Alpicat tornaran a compartir en la màxima categoria femenina, després de fer-ho ja en la temporada 2022-23, la primera i fins ara única campanya amb dos lleidatans en l’elit. Després de dos temporades exitoses per a tots dos equips, parteixen amb l’ambició de mantenir el bon nivell, però amb objectius molt dispars: les del Pla d’Urgell volen tornar a aixecar títols després de trencar el gel en la 2024/25 amb un triplet de Supercopa d’Espanya, Copa Intercontinental i Copa de la Reina; mentre que l’Alpicat només pensa en la salvació.
El Vila-sana afronta el nou curs amb l’aspiració de tornar a lluitar pels títols, malgrat que “sense oblidar que és molt difícil”, segons el tècnic Lluís Rodero, que tornarà a liderar l’equip des de la banqueta. “Ens poso l’obligació de guanyar, però sé que per a molts som favorits”, va afegir el tècnic d’un equip que s’ha reforçat a la recerca de l’excel·lència.
El conjunt del Pla d’Urgell va donar un cop a sobre de la taula al mercat firmant Aina Florenza com a fitxatge estrella, procedent del Palau de Plegamans juntament amb la prometedora Elsa Salvanyà. A elles dos s’uneix la xilena Bea Gaete, tercera incorporació per a una plantilla que arrancarà minvada la temporada, perquè Gimena Gómez i Laura Pastor seran baixa en els primers mesos.
Per la seua part, l’Alpicat afronta la seua tornada a la màxima categoria també amb tres fitxatges per reforçar el bloc de l’ascens. Lourdes Luly Lampasona, del Turquel portuguès, Claudia Sanjurjo, del Bembibre, i la portera Ariana García, del Ponferrada, completen una plantilla molt jove i amb marcat segell local. “L’únic objectiu ha de ser la salvació, però tampoc no podem obsessionar-nos amb això perquè sinó, no gaudeixes de l’experiència”, argumenta el tècnic, Mats Zilken, que adverteix que “el nostre inici és molt complicat [arranca contra quatre equips que juguen la Champions: Cerdanyola, Palau, Vila-sana i Gijón]. Ha de servir-nos per millorar de cara a la nostra Lliga i no generar-nos frustració”.