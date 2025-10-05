Arrancada de somni
L’Hiopos Lleida obre la temporada passant per sobre del Breogán en una actuació brillant en defensa i coral en atac. L’equip lleidatà és el primer líder de l’ACB
El llistó està molt alt. Això devia pensar cadascun dels aficionats que ahir va vibrar amb l’exhibició coral de l’Hiopos Lleida al Barris Nord, en què va treure a la palestra les seues millors virtuts ja conegudes de la primera temporada a l’ACB i li va afegir altres recursos per passar per sobre del Breogán (87-68) en una actuació coral alhora que elèctrica. Sense la necessitat que brillés la seua estrella, James Batemon (8 punts), el conjunt lleidatà va exhibir energia en defensa i va aconseguir auna cosa que l’any passat semblava impossible: dominar a la pintura amb un Golomán estel·lar (19 punts, 9 rebots i 22 de valoració), ben secundat per Diagne i Krutwig. Tot plegat, per aconseguir un primer triomf còmode i brillant que permet que el conjunt de Gerard Encuentra sigui el primer líder de la Lliga, gràcies a una cistella final de Millán Jiménez. Malgrat que la presentació va ser davant del Barça fa una setmana, la posada en llarg real era ahir. I és difícil imaginar-se una millor estrena que la que va oferir Caleb Agada, ja que va ser l’autor dels set primers punts lleidatans (7-5), però va elevar tant les revolucions que van cometre dos faltes i se’n va anar a la banqueta. Li va cedir el testimoni anotador a Melvin Ejim, que amb cinc punts seguits va obrir el camí per a un parcial de 8-0 que va completar Batemon per col·locar el 17-7.
Després de dos minuts de treva, va aparèixer el visitant Dibba, que va encadenar triple i una esmaixada de resposta a Golomán per trencar el parcial lleidatà (19-12) i encaminar el primer quart a un 23-15 final. El joc va parar, però el ritme de joc dels d’Encuentra es va mantenir per obrir el segon acte amb un 4-0 (27-15) després de dos bones defenses, que el Breogán va contrarestar amb un 0-5 (27-20). Sense gaire encert en cap de les dos cistelles, l’Hiopos Lleida va comptar amb un recurs que semblava desconegut: treure partit de dos pivots dominants. Primer va ser Diagne, que va imposar el 37-20, abans que Golomán firmés els primers minuts d’una autèntica exhibició per anar-se’n al descans amb un màxim avantatge de 15 punts (45-30), amb sis punts consecutius de l’hongarès. La fórmula de l’èxit a la segona meitat passava per mantenir el nivell d’intensitat davant d’un Breogán que ho intentava des de fora i no tenia prou encert. L’únic que aguantava amb un fil de vida a l’equip gallec era Cook, amb 9 punts en el tercer quart, que només van permetre que s’atansés a 13 a falta de 2:30 (58-45). Fins aleshores, l’Hiopos havia recuperat per a la causa Agada, Golomán continuava desfermat i van aparèixer els triples de Millán i Walden. Tampoc volia quedar-se sense el seu moment Krutwig, en la seua tornada al Barris Nord. El nord-americà va mostrar el seu joc de cames a la zona per forçar tirs lliures, dels quals en va anotar un, i posteriorment definir una magnífica recuperació de Walden (61-45) que va encendre el Barris, abans de celebrar de nou una cistella seua que va tancar el quart amb un imponent 64-46. La papereta per al Breogán era gairebé impossible, veient-se 19 punts a baix (65-46) i amb tres faltes després de només 30 segons de l’últim parcial. Els gallecs van aprofitar les primeres badades defensives dels lleidatans, però l’equip d’Encuentra sempre tenia algú per frenar la reacció. Primer va ser un triple d’Agada, després un espectacular alley-oop de Paulí, que es va estrenar llavors en l’anotació (72-55). Paradoxalment, l’Hiopos va ser el primer a entrar en bonificació, en una sèrie de decisions qüestionables dels àrbitres. El Breogán ho va aprofitar per posar-se a 14 (72-58) a cinc del final, però no va ser capaç de treure més partit d’un tram desencertat lleidatà i Golomán va passar el forrellat al matx amb 4 punts de fantasia (78-60). Quedaven tres minuts, en què l’Hiopos va trobar una motivació: guanyar de 19 punts per col·locar-se líder. Encuentra va arribar a demanar temps mort a cinc segons del final i la jugada va sortir bé, perquè Millán va fer el 87-68 que concloïa un debut somiat al Barris.