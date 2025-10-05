FUTBOL
Patacada enganyosa
L’AEM desaprofita les seues ocasions i li anul·len un gol de María Lara per un fora de joc injust durant la primera part. Les d’Óscar Belis, que al descans tan sols guanyaven per la mínima, tanquen la golejada amb quatre dianes a partir del minut 73
❘ Sant Joan Despí ❘ Setmana dura per a un AEM que va caure ahir per 5-0 davant del Barça B a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Les lleidatanes continuen sense guanyar a la Lliga i encadenen la segona derrota després de caure eliminades dimarts de la Copa a mans de l’Europa per 1-3. Malgrat la voluminosa golejada, quatre dels cinc gols blaugrana van arribar a partir del minut 75. Un càstig desmesurat per a un equip lleidatà que va lluitar de tu a tu amb el Barça durant la primera meitat, però es va deixar anar en la recta final. De nou, la poca efectivitat de cara a barraca va ser definitiva per a un AEM que tan sols ha marcat un gol en els seus primers cinc encontres de Lliga. D’inici, Joan Bacardit va alinear un 4-2-3-1 amb molts canvis respecte a l’últim duel coper. El canvi més significatiu va ser el de Vero Herrera. La líder de la saga lleidatana va ser baixa per una microruptura al quàdriceps i el seu lloc el va ocupar Paula Rojas, clau perquè el seu equip mantingués la solidesa defensiva a la primera meitat. L’AEM esperava, mentre el Barça monopolitzava la possessió i s’aproximava a la porteria de Lucía Alba per mitjà de bones combinacions interiors.
Tot i així, les de Bacardit no es van amagar. Loba va filtrar una passada per a Evelyn que la canària, sola davant de Txell Font, va ser incapaç de materialitzar. Més tard, Peñalver es quedaria a centímetres de rematar una falta lateral. Avisava l’AEM. En el minut 24 va arribar la rèplica blaugrana. L’exjugadora del conjunt lleidatà Alba Caño va filtrar una pilota per a Rosalía, que no va aconseguir donar direcció a una vaselina que es va perdre fregant el pal. Tot i així, la de Puiggròs estava entonada i amb un brillant tret des de fora de l’àrea va batre Lucía Alba (1-0). El Barça manava al seu feu. Malgrat el domini barcelonista, les de Bacardit es van estirar en la pressió. Així van arribar les seues millors ocasions. La més clara va ser en el minut 41, quan María Lara va rebre una gran passada d’Evelyn que va acabar en gol, però l’àrbitra el va anul·lar. Es va queixar l’atacant de l’AEM, ja que no ho semblava. Dos minuts més tard, Loba va trobar Evelyn dins de l’àrea i la canària va ajustar una rematada que se’n va anar per molt poc, en el final d’una primera part en la qual l’AEM va merèixer més.
A la represa, el Barça va apretar, encara que l’AEM va poder resistir. La seua solidesa defensiva li va permetre aguantar l’1-0 a l’espera de tenir alguna oportunitat per empatar. Una oportunitat que no va arribar després dels canvis blaugrana. En el 57 van entrar Fenger i Martret i el xoc va caure a favor de les blaugrana. Com un vendaval van començar a generar ocasions. Primer va ser Rosalía, després Laia Martret i també Fenger. Totes es van trobar amb una prodigiosa Lucía Alba que mantenia a la superfície les seues. Tanmateix, Fenger només avisa una vegada i a la segona, molt sola dins de l’àrea, la va embocar per col·locar el 2-0 en el minut 73.
Després del gol, les de Bacardit van fer un pas endavant per lluitar el partit, però el Barça B va aprofitar els espais per castigar. Al 80, Martret va rematar dins de l’àrea i Sílvia Peñalver va evitar el gol in extremis. El rebot va quedar amb avantatge a Gálvez, que en segona instància no va fallar (3-0). El tercer gol va deixar molt tocades les lleidatanes, incapaces d’evitar que Martret anotés el quart. L’extrem va aprofitar el rebuig d’un tret al travesser de Fenger per anotar a plaer el 4-0 en el 87. La mateixa Martret va rebre una gran passada de Rosalía en el 92 i amb un tret al primer toc a l’abast de molt poques jugadores va batre per cinquena i última vegada Lucía Alba (5-0). Tan sols un minut després, l’àrbitra va assenyalar un penal inexistent sobre Loba per part d’Ohlander. Encara que la defensa blaugrana va tocar la pilota, l’AEM tenia l’oportunitat de marcar el gol de l’honor. Loba el va executar, però Txell Font li va endevinar les intencions i va materialitzar el 5-0 definitiu. La porteria semblava inexpugnable.