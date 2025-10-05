BÀSQUET
“Peus a terra i a treballar”
Gerard Encuentra. El tècnic va assegurar que l’objectiu de l’equip “no era la Copa” i que estaven centrats a “solucionar els errors” que van cometre
Després de la victòria de l’Hiopos Lleida per 87-68 davant del Río Breogán, el tècnic local, Gerard Encuentra, va destacar que el seu equip “ha fet moltes coses bé. Una ha estat la nostra posada en escena amb molta energia. El pavelló ens ha traslladat el bon ambient amb el tifo del Nucli Bordeus i l’equip ha sortit molt endollat. Malgrat tenir algun error, hem estat bé en els primers dos períodes i hem aconseguit deixar el Río Breogán en 30 punts”. No obstant, amb la seua filosofia de treball característica, Encuentra va aclarir que l’objectiu principal és la “salvació” i que l’equip “continuarà treballant dur”. “La setmana que ve tindrem el Barça i només pensem en dilluns. Volem solucionar errors, que n’hi ha hagut bastants, però la Copa no és el nostre objectiu. Peus a terra i a continuar treballant”, va remarcar el preparador lleidatà. El Lleida va atrapar 48 rebots, 10 més que el seu rival.
Sobre la traça dels seus en aquest registre, Encuentra va assegurar que “per a nosaltres és important jugar amb energia i així ha estat sempre. La temporada passada ens costava rebotejar, però aquest equip és nou i té altres característiques. Com tècnics treballarem perquè se sentin còmodes sense perdre la nostra essència”, va complementar. Quant a l’actuació de l’equip, Encuentra va explicar que “hem tingut un bon equilibri i tots els jugadors han posat el seu gra de sorra per aconseguir el triomf”.
El preparador també va parlar de noms propis. Sobre Melvin Ejim va destacar la seua capacitat de “liderar” i els “intangibles que aporta; i, d’altra banda, sobre Mikel Sanz, que “està aprofitant les seues oportunitats.”.
Shurna, baixa per molèsties musculars
Abans de l’arrancada del partit, el club va informar de la baixa de John Shurna, un dels fitxatges de l’equip, que no va poder participar en el debut de lliga per unes molèsties al panxell dret. El seu lloc en la convocatòria el va ocupar el jove Ibou Dabo, que una temporada més està en la dinàmica del primer equip lleidatà.
Fan Zone i tifo de benvinguda
El club va organitzar una Fan Zone a l’entrada del Barris Nord, des de les 18.00 fins a l’arrancada del partit, en el qual el Nucli Bordeus va desplegar un gran tifo amb el missatge “Amants de la Terraferma, guardians del Barris Nord”.
Burgos torna a l’ACB amb victòria
El San Pablo Burgos va tornar ahir amb força a l’ACB, superant de forma molt àmplia el Girona (97-79). L’Unicaja va arrancar amb una còmoda victòria davant de Bilbao (86-68). El tercer triomf local va arribar a càrrec del Tenerife, que va vèncer el Manresa (104-93).