FUTBOL
El Barça s’estrena a la nova Champions davant del Bayern
El Barça femení inicia avui al Johan Cruyff (21.00) el seu camí a la Champions 2025/26 davant del Bayern de Múnic, primer repte d’una fase Lliga que substitueix la clàssica lligueta en un nou format assimilable a la masculina. El vigent subcampió afronta l’estrena després d’un estiu de baixes importants, però amb ambició intacta. El tècnic, Pere Romeu, assegura que “competirem com bèsties” en un partit al qual arriben “amb garanties i el pla molt clar”.