Pau Torres, jugador de l'Atlètic Lleida: “espero que sigui una festa”
El Camp d’Esports tornarà a acollir un equip de Primera divisió després de sis anys. L’Atlètic Lleida s’enfrontarà a l’Espanyol en la primera eliminatòria de la Copa del Rei, segons va oferir ahir el sorteig celebrat a la seu de la Federació Espanyola de Futbol. El partit es disputarà el 29 o 30 d’aquest mes i l’equip lleidatà, que milita a Segona RFEF, arriba a aquesta ronda després d’haver eliminat a la Copa Federació Tudelano, Formentera i Eixea.
Pau Torres va valorar ahir positivament l’aparellament. “És una alegria, ha de ser un dia de celebració per a la ciutat, un dia gran. Per desgràcia, fa molts anys que a Lleida no juguem contra un equip de Primera divisió. L’última vegada jo estava al Lleida Esportiu i també va ser contra l’Espanyol”, recordava el de Capellades.
Torres afegia que “espero que sigui una festa” i recordava que “tinc un amic a l’Espanyol”, amb referència al lleidatà Pere Milla, i va assenyalar que “ja li vaig dir que ens tornaríem a trobar”.
Va valorar que “sortirem amb la màxima il·lusió, a competir i sabent que és difícil, perquè ells són de Primera, però la nostra intenció és posar-los les coses difícils. És a partit únic i a la Copa sempre hi ha sorpreses”.
Joan Campins va explicar que “esperem que hi hagi ambient i la gent gaudeixi. I per què no podem donar la sorpresa i passar a la següent ronda?”, afegia. “Cal disfrutar que ve un equip de Primera divisió”i no dubta que l’equip sortirà motivat. “És un escenari ideal en el qual no és fàcil trobar-te.” També va assenyalar que “si tens tendència pel Barça sempre és especial jugar contra l’Espanyol”.
Qui sí que ha jugat diverses vegades al Camp d’Esports és l’entrenador de l’Espanyol, Manolo González. Serà el seu partit número 11 a l’estadi lleidatà, sis amb el Badalona, un amb l’Ebro, dos amb la Penya Esportiva i un amb l’Espanyol B i només ha guanyat en una ocasió, amb el Badalona (2014-15).