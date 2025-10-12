PIRAGÜISME
Domini lleidatà a la Seu
Els palistes de Lleida aconsegueixen 8 victòries en la primera jornada de la Segre Cup, quatre en la nova modalitat ‘Short Slalom’. Avui es disputa a Ponts
La primera jornada de la dotzena edició de la Segre Cup va tenir com a grans protagonistes els palistes de Lleida, que van guanyar vuit de les onze categories programades al Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell, quatre en la nova modalitat de Short Slalom que la Federació Internacional vol implantar en un futur i que va triar aquesta prova com a test. Van prendre part al voltant d’un centenar de piragüistes, alguns procedents de França, Itàlia, Portugal i la República Txeca.
Els quatre triomfs en aquesta nova especialitat, que destaca per tenir un recorregut més curt, van ser a càrrec de palistes del Cadí Canoe Kayak. Anna Simona i Miquel Contreras van guanyar en K1, aquest últim davant del pallarès Magí Moyes, segon, i del pontsicà Miquel Farran, quart, mentre que en canoa es van imposar Núria Vilarrubla, superant la mateixa Simona, i Miquel Travé, que va liderar un podi íntegrament del Cadí, amb Jan Vicente segon i Azuka Mbelu tercer.
En la modalitat d’eslàlom olímpic, Simona i Contreras van repetir triomf en caiac i Travé en canoa, de nou amb ple de palistes del club amfitrió. Darrere del vigent campió d’Europa de l’especialitat es van situar els seus companys Azuka Mbelu i Marc Vicente. A la categoria júnior, Jan Vicente es va emportar el triomf en C1 i va ser tercer en K1, just darrere de Didac Foz, de l’Associació Esportiva Pallars.
Avui es disputarà la segona jornada de la Segre Cup a Ponts, d’on sortiran els campions de cada disciplina.