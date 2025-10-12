El Pons Lleida busca la victòria a Caldes
L’equip d’Edu Amat es vol rescabalar de la derrota soferta a casa davant del Voltregà
El Pons Lleida visita avui la pista del Caldes (12.15/Esport3) amb l’objectiu de sumar la victòria i rescabalar-se de la derrota soferta diumenge passat a l’Onze de Setembre davant del Voltregà (2-4). L’equip que entrena Edu Amat arriba a aquesta tercera jornada de l’OK Lliga amb una victòria, aconseguida a la pista del Noia a la jornada inaugural de la competició (1-3) i l’esmentada derrota en el seu debut a casa.
Amat no es mostrava preocupat per aquesta primera entrepussada. “Estem tranquils amb el treball que estem fent. No estem contents per haver perdut l’últim partit a casa, van ser tres errors que vam cometre. Va ser una derrota i ja està, no hi ha dubtes en el grup i aquesta setmana l’equip ha treballat molt bé. Es tracta d’estar més atents i evitar errors. L’equip està segur i confiat i anem a Caldes a buscar els tres punts i amb la idea de fer un bon partit”, va explicar.
El tècnic espera mantenir la bona ratxa del Pons Lleida en la pista del Caldes, on ha guanyat en les seues tres últimes visites en diferents competicions. “Cada vegada més els equips s’estan fent forts en la seua pista i el Caldes no és una excepció”, va assenyalar. “Portem tres sortides guanyant allà però han estat sempre partits molt igualats i que es van decidir per petits detalls. És una pista difícil i haurem de fer les coses molt bé per guanyar allà”, va recordar.
Després d’aquesta sortida, al Pons Lleida li esperen dos partits consecutius a casa, on dimecres, dia 15, rebrà l’Igualada (20.45), mentre que diumenge dia 19 es mesurarà amb l’Alcoi (12.00).