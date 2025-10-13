HOQUEI
El Pons Lleida suma a Caldes
Arranca un empat en un partit en què va remuntar el gol inicial dels locals per situar un 1-3 que no va poder mantenir. A falta de dos minuts va disposar d’una clara ocasió i va fallar una directa
❘ caldes de montbui ❘ El Pons Lleida va arrancar ahir un punt a la sempre difícil pista del Caldes (3-3), en un partit en el qual va començar perdent, va remuntar per situar un esperançador 1-3, va veure com l’equip local empatava a la segona part i en els dos últims minuts va desaprofitar l’oportunitat de guanyar al fallar una clara contra i errar un llançament directe. Amb aquest resultat el conjunt d’Edu Amat suma 4 punts en tres jornades i afronta una setmana important amb dos partits seguits a casa, dimecres davant l’Igualada i diumenge rebent l’Alcoi.
El partit no va començar gens bé per als lleidatans. Lluc Vilà només va necessitar 62 segons per posar davant el Caldes en la primer rematada a porta de l’equip barceloní. El gol no va afectar els lleidatans, que no van tardar a respondre amb una rematada també llunyana de Nico Ojeda. El joc era molt ràpid, amb els dos equips atacant contínuament, creant perill davant la porteria rival i amb problemes per mantenir la possessió de la bola i tenir el control del joc. El Caldes, als tres minuts, va llançar al pal i al 5 una targeta blava a Humberto Mendes va suposar un gir en el partit. Amb superioritat numèrica Fabrizio Ciocale va marcar l’1-1 al minut 7 i al 8, era Nico Ojeda qui posava l’1-2 en el marcador. Eren els millors minuts del Pons Lleida, que va culminar la remuntada amb un tercer gol de Martí Gabarró al minut 10. Però el Caldes, que mantenia un joc intens, va retallar distàncies amb el 2-3 de Bernat Yeste a l’11. Amb aquest resultat es va arribar al descans, encara que a tres segons per al final Lluc Vilà va llançar un penal que va aturar Javi Sánchez per mantenir en avantatge el seu equip.
A la segona meitat el Llista va decidir no assumir riscos, va abaixar el ritme, però amb això va cedir la iniciativa al Caldes. El temps corria a favor dels lleidatans, que s’atansaven al final del partit amb aquest mínim avantatge (2-3). L’hauria pogut incrementa al minut 41 en una clara contra de Miguélez, però que va arribar va ser l’empat del Caldes amb el 3-3 de Lluc Vilà al minut 44.
El Pons Lleida va tenir l’opció de guanyar. A falta de dos minuts Martí Gabarró va encarar el porter local, però no va aconseguir batre’l i tot seguit va disposar d’una directa per la desenta falta del Caldes, però Nico Ojeda tampoc no va encertar.
Edu Amat: “Ens ha faltat buscar més la porteria a la segona part”
L’entrenador del Pons Lleida, Edu Amat, valorava després del partit que el seu equip no va estar tan bé a la segona part com a la primera i que no va saber gestionar el fet d’anar davant en el marcador. “Ha estat un partit amb moments per als dos equips, encara que ells en el còmput global igual han estat una mica millors”, explicava, afegint que “ens hem posat davant però a la segona part ens ha costat mirar més a porteria, malgrat que al final, amb la directa i una ocasió clara, hauríem pogut marcar el 3-4. Ens ha costat gestionar el 2-3 i ens ha costat continuar anant a buscar el partit. Són coses que hem de millorar”, va valorar.
Sobre els dos partits que ha d’afrontar en una setmana va dir que “ja sabem el ritme que marca la competició. Es tracta de recuperar-nos bé i ara només pensem en el partit de dimecres”.