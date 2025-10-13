BÀSQUET
“Semblava que fóssim locals”
Encuentra. Va reconèixer que “hem notat molt la nostra gent, ha estat un factor clau”, i va destacar que “hem anat al Palau sense dubtes i sense por”
Gerard Encuentra estava ahir exultant i va declarar després del partit que “hem anat sense dubtes i sense por davant d’un rival molt complicat que a casa ho és encara més”, mentre va agrair el suport de la seua afició, que va qualificar d’“espectacular”. “Semblava que fóssim locals, perquè hem notat molt la nostra gent. Han estat un factor clau per no donar-nos per vençuts”, va indicar. Sobre el partit, va comentar que “ha estat molt igualat, però durant molts trams hem portat la iniciativa en el marcador. Vull destacar que l’equip té caràcter i lluita. Quan el Barça s’ha posat davant no ens hem enfonsat, hem continuat creient i fent el nostre joc”, i va confessar que espera “guanyar més vegades” al Palau en un futur.
Malgrat que va reconèixer que la victòria val igual que la de fa una setmana, aquesta, pel que significa i el rival que era, “sí que suposa més a nivell anímic”, va dir, per afegir: “Fa dos anys celebràvem vèncer al camp de l’Almansa i avui hem guanyat al Palau. Hem d’estar molt contents, però també tenir els peus a terra. No hem aconseguit res. Les victòries compten totes igual. Avui ho celebrem i som feliços, però demà ja pensarem en el València”, va dir. Sobre la seua desqualificació es va mostrar “sorprès”, ja que va considerar que les seues protestes “no eren suficients” perquè l’expulsessin “en aquell moment del partit”.
Per la seua part, el tècnic blaugrana, Joan Peñarroya, va reconèixer que “l’Hiopos Lleida s’ha sentit còmode amb un ambient molt bo. Ens hem d’adaptar a aquestes situacions, ja ens va passar l’any passat. Felicito la gent de Lleida”.
Primera victòria contra el Barça en onze partits
La victòria aconseguida ahir per l’Hiopos és la primera de la història d’un equip lleidatà de bàsquet davant del Barça a la Lliga ACB. En les quatre temporades en les quals el desaparegut Lleida Bàsquet va militar a la màxima categoria, entre 2001 i 2005, mai no es va guanyar el conjunt blaugrana, amb un balanç de vuit derrotes en vuit partits. La temporada passada l’equip de Gerard Encuentra tampoc no va ser capaç de tombar el Barça en cap dels dos enfrontaments. Sí que ho va aconseguir a la Lliga Catalana, en la qual el llavors Caprabo Lleida va conquerir dos títols després de vèncer a la final el quadre blaugrana, tots dos partits disputats al Barris Nord.
El Madrid encaixa la primera derrota
El Baskonia va infligir ahir la primera derrota al Madrid de Scariolo, que va caure a Vitòria per 105-100. A la centena de punts també va arribar el València, que va guanyar a Lugo 90-113 per situar-se amb dos triomfs com el Joventut, que va vèncer a casa el Saragossa (89-86). El Bilbao de Jaume Ponsarnau va obtenir el primer triomf al derrotar el Burgos (95-85).