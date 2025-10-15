HOQUEI
El Pons Lleida rep dos rivals directes en només cinc dies
Avui s’enfronta a l’Igualada i diumenge a l’Alcoi després d’una arrancada irregular
El Pons Lleida afronta aquesta setmana dos partits crucials en les seues aspiracions per ser als llocs de dalt de l’OK Lliga. Després d’una arrancada una mica irregular, amb una victòria a la pista del Noia, una derrota a casa davant del Voltregà i un empat diumenge a Caldes després de deixar-se remuntar un 1-3, els d’Edu Amat no poden fallar aquesta setmana, primer en el duel d’aquesta nit (20.45) contra l’Igualada, que arriba amb dos punts més que els llistats, i després diumenge contra l’Alcoi, amb el qual està empatat a la classificació.
“Són dos rivals de la nostra Lliga, dos partits de sis punts cada un. Està clar que si volem ser a dalt no podem fallar, hem de fer-nos forts a casa”, va assenyalar el tècnic, que no es refia de l’Igualada, sobretot per la seua capacitat defensiva. “Sens dubte són al top 3 en defensa, no sabria dir en quina posició. Són molt forts i ens costarà generar, però sempre dic el mateix, si som capaços que ens marquin menys de tres gols, empatarem o guanyarem la majoria de partits, perquè som un equip que genera moltes ocasions”, va afegir Amat, que per al duel d’avui tindrà el dubte de Sergi Duch, que ahir va rebre un cop a la mà esquerra durant l’entrenament.