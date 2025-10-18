FUTBOL
Tres bases en creixement
AEM, amb 835 futbolistes, Atlètic Segre i Atlètic Lleida amb 810, i l’EF Baix Segrià amb 330, exhibeixen el seu potencial per a aquest curs. El club de Cappont continua celebrant el 50 aniversari
L’AEM torna a batre aquesta temporada el seu màxim històric de jugadors, ja que passa dels 740 de la campanya passada a 835 en l’actual, repartits entre 53 equips del mateix AEM i del club associat, l’Inter Recasens, a més dels tres que va assumir de la base del Lleida CF després del seu acord a l’estiu. Així mateix, destaca la notable presència dels equips femenins, ja que en té catorze que compten amb un total de 242 jugadores. Així, la xifra de futbolistes és de 593, distribuïts en 39 equips, entre les categories de prebenjamí, fins als sèniors masculí i femenins.
Per la seua part, l’Atlètic Segre va presentar un total de 810 futbolistes, comptant també l’Atlètic Lleida, per a la nova temporada, en un acte especial que forma part de les celebracions del 50 aniversari del club. L’entitat compta amb 57 equips entre futbol 11 (27) i futbol 7 (30), incloent el primer equip de l’Atlètic Lleida, el conjunt genuine i el nou conjunt femení, que competirà aquesta temporada a la lliga de veteranes. Des de la directiva van destacar l’increment de jugadors i jugadores, així com la consolidació del projecte conjunt entre Atlètic Segre i Atlètic Lleida, que continua ampliant la seua estructura esportiva i social.
La presentació, que va ser una de les més espectaculars dels últims anys, va incloure pirotècnia, jocs de llums i una pantalla gegant instal·lada al centre del camp, oferint un espectacle visual a l’altura de l’aniversari.
També l’Escola de Futbol Baix Segrià va presentar oficialment la seua nova temporada, marcada pel creixement, la il·lusió i la consolidació d’un projecte que uneix diferents poblacions de la comarca. El club comptarà aquest curs amb 23 equips, entre els quals un equip femení, i una base de 330 nens i nenes. L’escola agrupa jugadors procedents d’Aitona, Alcarràs, Soses, Sudanell, Torres de Segre, Montoliu i Albatàrrec. L’equip tècnic estarà encapçalat per Augé Sisó, Carles Navarro i Jordi Abella, amb Marc Bordes assumint tasques de direcció i coordinació general.