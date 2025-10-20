Un Balaguer minvat pateix per lligar un punt a casa contra el Joanenc
Els de Josete van dominar la primera part
El Balaguer, molt afectat per les absències a causa de sancions, lesions i qüestions personals, va empatar sense gols davant del Joanenc (0-0). Els rogets, amb fins a tres juvenils en la convocatòria, van dominar la primera part i van tenir una gran ocasió per avançar-se al marcador just abans de la primera part en un fort xut de Coll, que el porter visitant va rebutjar a córner.
Ja a la segona meitat, la potència física i la pressió del Joanenc van dificultar cada vegada més l’atac local, i Mario, al minut 65, va disposar d’una bona ocasió per posar al davant els seus en un potent xut que Grau va poder rebutjar. A la següent jugada, una altra vegada Mario, amb una altra gran rematada, també va estar a punt de marcar, però aquesta vegada va ser Alburquerque qui va evitar el gol del Joanenc. A la part final del partit no hi va haver ocasions clares per a cap dels dos conjunts i el Balaguer va poder mantenir la seua porteria imbatuda per lligar un punt.
Acabat el partit, Josete, entrenador del Balaguer, va dir: “Hem afrontat el partit en una situació molt complicada per les baixes, les lesions i les absències, però malgrat això, estic content pel treball dels meus jugadors avui.” Sobre el desenvolupament del duel, va explicar: “Hi ha hagut opcions per als dos equips i nosaltres potser no hem sabut trobar l’última rematada, i està clar que hauríem pogut fer-ho millor, però vistes les circumstàncies que hem patit, abans i durant el partit, cal donar aquest punt per bo.”