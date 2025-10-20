FUTBOL
Meritori punt contra el líder
El Mollerussa suma un treballat empat a Badalona, en un partit que s’hauria pogut decantar per qualsevol equip. Lamin, el més destacat dels del Pla, va igualar ràpidament l’1-0 al 79
❘ BADALONA ❘ El Mollerussa va aconseguir un valuós i meritori empat (1-1) en la visita al camp del Badalona, líder invicte, a qui va plantar cara sense cap tipus de por per puntuar. Tot i que el partit s’hauria pogut decantar per a qualsevol equip, el conjunt del Pla d’Urgell va amarrar un empat que, malgrat que el manté sense guanyar, li permet sumar el cinquè punt en set jornades.
En els primers compassos, el Mollerussa va haver de resistir tancat al seu camp, amb un Batalla molt atent sota pals. Tanmateix, amb el pas dels minuts, els de Kiku Parcerisas (ahir sancionat) van començar a sacsejar-se el domini, especialment gràcies al desequilibri de Lamin, autèntic protagonista del partit. Al minut 20, va ser qui va tenir la primera gran ocasió del Mollerussa. Al 28, el local Manrique va salvar un gol cantat sobre la línia evitant el 0-1 i, tot just dos minuts després, la rèplica la va donar Franki, que va protagonitzar una acció heroica per aclarir una pilota que ja es colava després d’un dríbling d’un davanter local a Batalla, per mantenir el 0-0 fins el descans.
La segona meitat va començar de forma similar, amb el Badalona imprimint una gran velocitat al joc, amb cares noves que van posar en un compromís els del Pla. El conjunt local va assetjar l’àrea rival, i finalment, al minut 79, va aconseguir trencar la resistència visitant. Óscar Gómez, apareixent al segon pal, va rematar amb encert per firmar l’1-0, que posava el partit complicat per als lleidatans. Lluny de rendir-se, el Mollerussa va reaccionar amb coratge. Tot just tres minuts després, al 82, va tornar a aparèixer Lamin. El davanter, incansable durant tot el partit, va emprendre una brillant acció individual dins de l’àrea, va sortejar diversos defensors i va definir amb classe al segon pal per posar l’1-1.
Els minuts finals van estar marcats per les anades i vingudes, una cosa que va estar a prop de condemnar el Mollerussa perquè el Badalona va enviar una pilota al pal al 94.
“N’estic orgullós, competim de tu a tu contra qualsevol”
L’entrenador del Mollerussa, Kiku Parcerisas, va valorar positivament l’empat aconseguit al camp del líder i es va mostrar “molt orgullós de l’equip”, perquè “competim de tu a tu contra qualsevol i la victòria arribarà segur”. “Ha estat un partit dins del pla previst. Volíem una primera part tranquil·la i aprofitar els contraatacs, encara que no sempre hem decidit bé”, va afirmar el tècnic, que va assenyalar que el pla passava per “tornar el partit caòtic, perquè sabem que a equips com el Badalona els incomoda.” Sobre Lamin, va assenyalar que “té molt potencial i ha de ser més regular, però soc feliç pel seu partit”.