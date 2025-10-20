FUTBOL
Arriba la primera
L’Atlètic Lleida aconsegueix guanyar, per fi, en l’estrena a la Segona RFEF davant del líder, el Barça Atlètic. Els lleidatans van estar mitja hora amb un jugador menys per l’expulsió de Campins i, tot i així, van poder resistir les envestides visitants
❘ lleida ❘ L’Atlètic Lleida ja pot celebrar la primera victòria de l’entitat a la Segona Federació després d’imposar-se al Barça Atlètic per 3-2 al Camp d’Esports. Tres punts que a més de ser festejats es van traduir també en sospirs d’alleujament, ja que tal com es van produir els resultats matinals, els lleidatans començaven el partit com a cuers i, per si fos poc, rebien el conjunt blaugrana que era líder i es manté a dalt de tot. Els de Gabri, per la seua part, escalen cap a la catorzena posició, la primera plaça de descens directe.
Pel que fa al partit, al minut 7, portava la pilota el central Alexis Olmedo a prop de la seua àrea fins que inexplicablement, va errar en un control que va recollir Moró Sidibe per definir amb l’interior al segon pal (1-0).
Tot i així, l’equip que dominava la possessió i arribava amb facilitat per bandes era el Barça Atlètic i al 17 l’extrem Sama Nomoko va fer la passada de la mort a Barberà que, amb Pau Torres vençut, va enviar la pilota a dalt. El filial barcelonista continuava buscant els espais a les bandes i al minut 37, Sama Nomoko i Barberà van calcar la jugada anterior, però aquesta vegada la pilota va acabar en gol després que el punta definís al segon pal (1-1).
Al descans, Gabri va canviar Nil per Bilal. La decisió del tècnic de Sallent va ser tan encertada que Bilal va marcar el segon gol al minut 47, però el més curiós és que el gol va arribar amb un llançament directe des del córner amb el matís que la centrada a l’àrea petita va botar en un tros de gespa que va ajudar que la pilota acabés dins (2-1).
Sense temps per digerir l’estrany i important gol de Bilal, l’Atlètic Lleida, tres minuts més tard, va tornar a treure petroli des de la cantonada. Campins va rematar de cap el córner al travesser, va rematar la centrada posterior al pal i finalment Moró va agafar el rebuig per definir al segon pal amb l’interior (3-1).
Malgrat el marcador en contra, el conjunt de Juliano Belletti dominava el joc i no va tardar a tornar a entrar en el partit amb un gran gol a l’hora del temps reglamentari. Ureña va fer paret amb Barberà, aquest la hi va tornar de cullera, i el dominicà la va clavar a l’escaire (2-3).
El partit es va complicar per als blau marí al 67 quan Campins va arribar tard a una entrada a Sama Nomoko, que es quedava sol, i va ser expulsat amb roja directa. A partir de l’expulsió, el matx va ser un monòleg ofensiu dels barcelonins, insistents per les bandes amb Ureña i Nomoko. Al minut 84, una pilota rebutjada va acabar al pal després d’una gran mà de Pau Torres.
L’alegria s’hauria pogut convertir-se en desolació en l’última jugada, a 8 minuts d’afegit, quan Junyent es va quedar sol després d’una paret dins de l’àrea però va creuar massa la pilota. Al final, celebració local arribant fins i tot alguns aficionats a saltar al camp després del xiulet final.