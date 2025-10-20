MOTOCICLISME
El subcampionat ha d’esperar
Àlex Márquez, beneficiat per la caiguda de Bagnaia, no va poder tancar la segona plaça a l’acabar quart. El madrileny Raúl Fernández va aconseguir la seua primera victòria i Bezzecchi és ara tercer
Àlex Márquez no va aprofitar ahir la primera bola de partit que tenia per tancar el subcampionat del món i haurà d’esperar, almenys, fins a Malàisia, d’aquí a una setmana. Arribava a la cursa d’ahir a Phillip Island amb una renda de 92 punts respecte a Pecco Bagnaia, que dissabte li havia aplanat el camí sortint molt retardat i després d’una esprint fora dels punts. Àlex ho va tenir ahir a la mà quan va rodar per un moment segon i Pecco estava a prop de quedar fora dels punts. I sobretot quan l’italià se’n va anar a terra en la segona part de la carrera, però el lleidatà es va veure poc després superat per Fabio Di Giannantonio primer, i Marco Bezzecchi després, i només va poder ser quart, una posició que no li valia per alçar-se amb el subcampionat.
El botí final va ser de 17 punts gràcies als 13 aconseguits amb aquesta quarta plaça i els 4 de la sisena posició en l’esprint. Un bon import per augmentar la seua cartera fins a les 379 unitats i consolidar una posició que haurà de lluitar ara amb l’home més en forma del campionat: Marco Bezzecchi, que va completar el podi i va desbancar Bagnaia de la tercera plaça. Amb 111 punts encara en joc (37 de Malàisia, 37 de Portimao i 37 de València), Àlex té ara un marge de 97 punts respecte a Bezzecchi. D’aquesta manera, amb aconseguir-ne 14 més que l’italià el de Cervera certificaria el subcampionat. A Malàisia, d’aquí a una setmana, tindrà una altra oportunitat de fer un històric doblet de germans a dalt de tot de la general.
La carrera la va guanyar el madrileny Raúl Fernández, que va viure el seu particular baptisme a la categoria reina. El madrileny, el millor resultat del qual fins a la data en les cites dominicals a MotoGP era un cinquè lloc, va firmar la seua primera victòria en una carrera que va dominar des del primer terç fins al final, convertint-se en el setè guanyador diferent d’aquesta temporada. Tot això en una cursa que va arrancar una hora més tard del que estava establert per les fortes ràfegues de vent, i en la qual Quartararo (Yamaha) sortia des de la pole. Tanmateix, el francès veuria com fins a tres pilots el superaven, col·locant-se Bezzecchi, que havia de complir abans del cinquè gir dos long laps de sanció, en primera posició, seguit de Raúl Fernández i Pedro Acosta (KTM).
L’italià buscava tirar a l’inici de la carrera per sortir tan a prop com fos possible de la part davantera quan complís la penalització. Per la seua part, Acosta superava Raúl Fernández en la tercera volta, encara que en el següent gir el madrileny li tornaria l’avançament al murcià per, a la volta 5, agafar el liderat per primera vegada en la carrera. Un lloc de privilegi que ja no deixaria anar fins a la bandera de quadres.
Els italians Bezzecchi i Di Giannantonio estaven anant de menys a més en la carrera i al tram final van assaltar les dos últimes posicions de podi, en detriment del petit dels Márquez, que acabaria en quarta posició, un resultat que no li servia per assegurar el subcampionat, del qual pràcticament va caure Bagnaia amb el seu abandó.
Diogo Moreira acaba tercer i se situa a només dos punts del liderat
Diogo Moreira (Kalex), que partia des de la pole position, tenia l’opció ahir d’arrabassar-li el liderat del campionat al madrileny Manuel González (Kalex), que no aconsegueix una victòria des de Mugello. El brasiler establert a Alcarràs no va aconseguir el seu objectiu, ja que la tercera posició que va aconseguir a Phillip Island, unida a la setena plaça del líder, el va deixar a dos punts de distància del madrileny a la taula provisional. González suma 247 punts, pels 245 punts del brasiler amb tres carreres encara per disputar. La victòria del britànic Senna Agius va resultar inapel·lable al davant del madrileny David Alonso, que va defensar la segona posició dels atacs de Diogo Moreira.