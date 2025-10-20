HOQUEI
Tres punts balsàmics
El Pons Lleida aconsegueix contra l’Alcoi un triomf merescut i molt necessari després de tres jornades sense vèncer. L’alegria de l’equip lleidatà es va veure entelada per la lesió de Sergi Duch
❘ lleida ❘ El Pons Lleida va respirar alleujat. Després de tres jornades sense conèixer la victòria i dos derrotes seguides al seu pavelló, el conjunt d’Edu Amat va firmar una actuació convincent per derrotar l’Aitex Pas Alcoi per 5-2. El triomf, treballat i merescut, torna la confiança a un equip que necessitava trencar la seua mala dinàmica. Una victòria molt important que es va veure entelada per la lesió de Sergi Duch al genoll esquerre al caure-li a sobre el jugador visitant Pascual López. Va ser traslladat amb urgència a un centre sanitari on li van fer una radiografia, però ha d’esperar 48 hores que es desinflami el genoll per practicar-li una ressonància magnètica. Val a recordar que la temporada passada Sergi va patir una fissura al menisc del genoll dret.
El domini inicial local va tenir premi aviat, quan Sebas Moncusí va obrir el marcador després d’una gran assistència de Nico Ojeda (1-0). Malgrat l’empenta visitant, el Pons Lleida va mantenir la iniciativa i va generar ocasions clares, malgrat que Antonio Miguélez no va poder aprofitar un penal que hauria ampliat l’avantatge.
L’Alcoi va empatar al minut 23 gràcies al seu capità Gonzalo Pérez, que va aprofitar un rebuig a l’àrea, i just abans del descans va tornar a marcar per posar l’1-2, castigant un Llista que havia merescut més. Poc abans del segon gol alacantí es va produir la lesió de Sergi Duch, que va afectar sens dubte l’ànim dels seus companys.
Tanmateix, acabada d’iniciar la segona meitat, Nico Ojeda va tornar a aparèixer per empatar amb una gran acció individual (2-2). El partit va entrar aleshores en una fase vibrant, amb alternatives i ocasions en totes dos àrees, fins que Martí Gabarró –molt destacat en aquest partit– va avançar de nou el Pons Lleida després de transformar la directa de la desena falta del conjunt visitant (3-2).
Amb el marcador a favor, l’equip d’Edu Amat va créixer en confiança i va mostrar la seua millor versió. Ojeda va tornar a ser decisiu amb un potent xut que va significar el 4-2, i als minuts finals Gabarró va culminar la victòria amb una contra letal per establir el 5-2 definitiu.
El conjunt llistat va aconseguir així una victòria molt necessària que reforça el treball del grup després d’un inici irregular de la temporada.
Edu Amat: “És una victòria molt necessària”
Edu Amat es va mostrar satisfet després de la important victòria. “El més important d’avui eren els tres punts; els necessitàvem tant sí com no per tornar a sentir-nos forts a casa”, va declarar després del partit. El tècnic llistat va reconèixer que l’equip venia de moments complicats i que hi havia aspectes que s’havien de corregir: “Teníem clar que hi havia coses que no podien tornar a passar d’altres partits i crec que avui l’equip ha estat molt sòlid defensivament.” Tot i així, va assumir que els errors puntuals van costar gols, però va valorar positivament la reacció: “Quan et remunten el partit, el més fàcil és abaixar els braços, i nosaltres no ho hem fet.” La nota amarga va ser la lesió de Duch. “Se l’han emportat a fer proves. Hem sentit els crits i tots hem sabut el que això significava. Esperem que sigui el menys possible”, va lamentar l’entrenador, visiblement afectat.