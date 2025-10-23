FUTBOL
Sense Flick per al clàssic
El Comitè sanciona amb un partit de suspensió el tècnic per l’expulsió davant del Girona. No estarà a la banqueta diumenge vinent al camp del Madrid
El Barcelona jugarà el clàssic de diumenge sense la presència a la banqueta del seu entrenador, Hansi Flick. El Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va sancionar ahir amb un partit el tècnic blaugrana per la seua expulsió en el tram final del partit davant del Girona, corresponent a la jornada 9 de LaLiga EA Sports, al veure dos targetes grogues consecutives.
La resolució no contempla cap sanció afegida pel gest del tall de mànigues realitzat després del matx ni per haver-se mantingut el tècnic uns instants a la zona de la banqueta una vegada expulsat.
D’aquesta manera, la sanció és la mínima d’un partit al veure dos targetes grogues consecutives i l’RFEF desestima les al·legacions presentades pel club blaugrana, que sol·licitava deixar sense efecte la doble amonestació i la consegüent expulsió del seu tècnic.
Cap element probatori
Segons explica el Comitè de Competició en el seu escrit, no s’ha acreditat “de forma inequívoca, més enllà de tot dubte raonable”, l’existència d’un error material manifest a l’acta arbitral després de la revisió de les imatges.
“El club al·legant no aporta cap element probatori que pugui desvirtuar que l’entrenador Sr. Hans-dieter Flick no cometés els fets que es reflecteixen a l’acta arbitral”, assenyala en aquest sentit l’òrgan disciplinari, que subratlla que l’apreciació dels fets per part del col·legiat que va dirigir el xoc “té una especial rellevància dins de l’àmbit disciplinari esportiu”.
Així mateix, rebutgen l’aplicació del principi non bis in idem (no dos vegades pel mateix) invocat pel Barça, al considerar que les dos amonestacions “responen a accions diferenciades”, encara que les dos es produïssin en el mateix minut.
“La primera es produeix per una manifestació gestual considerada inapropiada cap a una decisió arbitral, mentre que la segona es deu a la reacció posterior del tècnic davant de la primera amonestació”, detalla la resolució.
El Comitè acorda el manteniment de les “conseqüències disciplinàries derivades de l’expulsió” i imposa la sanció d’un partit de suspensió en aplicació de l’article 120 del Codi Disciplinari.
“La Lliga espanyola s’ha de jugar aquí”
Pau Cubarsí va dir estar d’acord que finalment el Vila-real-Barça no es jugui a Miami: “Tots els equips estàvem una mica en contra d’anar-nos-en fora, perquè crec que la Lliga espanyola s’ha de jugar aquí.” Sobre el triomf de dimarts passat, va dir que “va ser una gran victòria que ens donarà punts molt positius per encarar el clàssic”.
Ferran i Raphina tornen a entrenar-se
Els davanters del Barcelona Ferran Torres i Raphinha es van entrenar ahir amb la resta dels seus companys a quatre dies per a la disputa del clàssic, de manera que podrien estar a disposició del tècnic en el partit en què estarà el liderat en joc, una vegada resuperats de les lesions. El valencià es va perdre el partit davant del Girona, mentre que el brasiler no ha estat en els cinc últims.
Uber, nou patrocinador del club blaugrana
El FC Barcelona i Uber van firmar ahir un acord estratègic pel qual la plataforma de mobilitat es converteix en nou Official Partner del club blaugrana fins al 2027.