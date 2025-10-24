INSTAL·LACIONS
El camp de vol de la Serra apunta a aeròdrom
Projecte de l’ajuntament de Mollerussa per potenciar-ne l’ús. Una instal·lació de referència per a activitats esportives
L’ajuntament de Mollerussa explora la possibilitat que el camp de vol de la Serra passi a tenir la categoria d’aeròdrom, amb l’objectiu de potenciar l’activitat i millorar les condicions operatives i de seguretat. Per aquesta raó, dimecres passat, l’alcalde de Mollerussa Marc Solsona, i el regidor d’Urbanisme, Pere Garrofé, juntament amb membres del Club Aeri ULM Mollerussa, van mantenir una reunió amb tècnics del departament de Territori, amb l’objectiu de conèixer de primera mà la normativa vigent, així com les implicacions administratives i tècniques que comportaria aquest canvi.
El camp de vol de la Serra és de titularitat municipal i està gestionat pel Club Aeri ULM Mollerussa. Es tracta d’una instal·lació que porta en funcionament més de trenta anys i que en aquest temps s’ha consolidat com un equipament de referència per a la pràctica d’ultralleugers i altres activitats aeronàutiques de caràcter esportiu i recreatiu.
La catalogació d’aeròdrom comportaria una sèrie d’avantatges per a la instal·lació, sent la principal el reconeixement institucional dins de la xarxa d’aeròdroms de Catalunya i també en l’àmbit estatal i internacional.
Implicaria també una regulació més important en matèria de seguretat. La idea seria restringir l’ús de la instal·lació a ultralleugers.