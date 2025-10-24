Jordi Cortés critica el mal estat de l’Annex al Camp d'Esports: “no entrenaria ni un equip de Tercera Catalana”
L'entrenador del Lleida CF es queixa de l'estat de la il·luminaria i de la gespa
Jordi Cortés, entrenador del Lleida CF, va reconèixer que la situació que viu el seu equip no és la desitjable, ni esportiva ni institucional. Va assumir que “és dur” no haver aconseguit encara guanyar en el que va de temporada, la qual cosa l’ha portat a ser cuer, i va lamentar les dificultats del dia a dia, especialment, el mal estat del camp de l’Annex que va qualificar d’“impracticable”.
“Ja sabíem que hi hauria problemes, que seria complicat portar jugadors bons i que no guanyaríem partits, això quan acceptes el repte ja ho dones per fet, però no les condicions de treball. El camp, que és la teua eina, està com està, perquè a l’Annex no s’entrenaria ni un equip de Tercera Catalana, perquè gairebé ens hem de posar frontals per entrenar-nos perquè no es veu res, i l’herba està fatal. Les condicions no són òptimes, i això tampoc ajuda”, va lamentar.
En el pla esportiu, va reconèixer que després de perdre al camp del Vic, un rival directíssim per a la permanència, “vaig marxar enfadat” perquè “va ser una derrota dura que no esperàvem i el nivell no va ser el desitjat. La sort és que tornem a jugar a casa –diumenge amb el Perelada-, amb la nostra gent, i això és un al·licient”, va apuntar.