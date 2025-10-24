MOTOCICLISME
Marc ja no correrà enguany
El de Cervera ha d’estar quatre setmanes més immobilitzat i es perdrà els dos últims grans premis de Portugal i València. Se centra a tornar recuperat en el primer test del 2026
Era una cosa més que previsible però fins ahir no es va fer oficial, i és que Marc Márquez no tornarà a pujar a la Ducati en el que queda de temporada a causa de la lesió a l’espatlla dreta que el va obligar a passar de nou pel quiròfan fa deu dies a l’haver-hi risc d’inestabilitat residual. Ja s’havia confirmat que no tornaria com a mínim fins després de la gira asiàtica, però ahir el seu equip va confirmar que tampoc estarà en els dos últims grans premis de l’any, a Portimao i València. És més, tampoc correrà el test de Xest del 18 de novembre on es provaran els prototips per a la pròxima temporada.
Marc s’està recuperant de la fissura a l’omòplat d’una lesió als lligaments acromioclaviculars al ser envestit per Marco Bezzecchi durant el Gran Premi d’Indonèsia. En el comunicat emès per Ducati s’assegura que el lleidatà va passar una nova revisió a la clínica Ruber de Madrid amb els doctors Raúl Barco, Samuel Antuña i Ignacio Roger. Allà van veure que l’evolució de la lesió al braç dret és “positiva” i que va “procedint de forma normal”, però li recomanen un període de quatre setmanes més amb el braç completament immobilitzat abans de començar la rehabilitació, la qual cosa el descarta per tornar aquest any al Mundial.
La millor opció
“Des que vam saber el diagnòstic de la lesió, sabíem que les possibilitats que Marc fos a València per al gran premi i el test eren molt baixes. És una pena, perquè per a nosaltres és molt important tenir-lo en pista, però sabem perfectament que la prioritat és recuperar-se i tornar al cent per cent per a la pròxima temporada. Donem plenament suport a la decisió i estem convençuts que no córrer més riscos és la millor opció per a tothom. Li desitgem una ràpida recuperació i esperem veure’l aviat de tornada amb nosaltres”, va assenyalar Luigi Dall’Igna, director general de Ducati Corse.
“Sabem que ens espera un hivern difícil, amb molt treball, per recuperar els meus músculs al cent per cent i estar llest per al 2026. Això no ha d’eclipsar ni fer-nos oblidar el gran objectiu que hem aconseguit aquest any: tornar a ser campions del món, i aviat ho celebrarem tots junts. Gràcies a tots els aficionats pels seus amables missatges, a Ducati i a tots els patrocinadors pel seu suport i comprensió”, va manifestar el de Cervera.
La novetat més important respecte a anteriors celebracions és que la festa se celebrarà al matí i no al vespre. A falta de confirmació, les celebracions començaran entorn de les 10.30 hores a la plaça de la Universitat i la festa final es farà, com és habitual, a la plaça Magdalena de Montclar, l’antiga Pius XII.
Àlex: “Tinc ganes de tancar el subcampionat”
Àlex Márquez té aquest cap de setmana en el Gran Premi de Malàisia la segona oportunitat per deixar sentenciat el subcampionat de MotoGP. “És veritat que tinc ganes de tancar-lo i oblidar-me una mica d’això, anar una miqueta més lliure a sobre de la moto, no pensar tant en això, com a Austràlia, que hi va haver un moment en què vaig dir bah, fins aquí, no aniré molt més. I no tocava arriscar. Serà important, però m’ho agafo que tenim tres curses per sumar almenys 14 punts. Llavors, es pot arriscar, es pot aquí ja fer un pas petit més respecte a Austràlia”, va afirmar el pilot de Cervera, que reconeix que el circuit de Sepang és dels que se li donen bé. “Aquí sempre he anat molt ràpid. El 2023, vaig guanyar l’esprint i vaig quedar segon en la carrera. És un circuit que se’m dona molt bé. Aquest cap de setmana tindrem una miqueta el hàndicap del temps perquè crec que plourà en alguna sessió i caldrà estar atent en aquells moments. Això no juga al nostre favor; un cap de setmana totalment en sec podria afavorir-nos a nosaltres, però també serà interessant, perquè al final crec que el test de pretemporada no va portar a col·lació tot el potencial de tots els pilots ni de totes les fàbriques”, va indicar.
“És la mesura més intel·ligent i coherent”, assegura el lleidatà
Marc Márquez va parlar ahir sobre la decisió presa i va reconèixer que era la més encertada. “Analitzant tota la situació, creiem que la mesura més adequada, intel·ligent i coherent és respectar el moment biològic de la lesió, fins i tot si això significa que ja no podré competir aquesta temporada ni assistir a les sessions d’entrenaments”, va comentar el nou vegades campió del món, que augura uns mesos d’esforços físics i fisioteràpia.
La festa del 22N a Cervera es manté i serà al matí
La decisió de no tornar als circuits fins a la pròxima temporada no alterarà els plans que té previstos el Fan Club de Marc Márquez sobre la celebració del seu novè títol mundial programada per al proper dia 22 de novembre a la seua Cervera natal, uns festejos a què es podria unir el seu germà Àlex si aconsegueix el subcampionat.