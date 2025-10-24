ATLETISME
La Marxa de Tardor del Baix Set ofereix cinc recorreguts
La novena edició de la Marxa de Tardor del Baix Set, Memorial Isidre Oró, tindrà lloc el 9 de novembre des de Sudanell i oferirà cinc recorreguts, segons van explicar ahir els organitzadors en la presentació d’aquesta activitat, que es va celebrar a la Diputació. Les 600 persones que s’esperen en aquesta cita esportiva podran triar recorreguts de 6,2; 10,9; 16,5; 21;3 i 25,5 quilòmetres. La Marxa discorre també pels municipis de Montoliu de Lleida, Sunyer, Alfés i Albatàrrec.