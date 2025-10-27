FUTBOL
Revés amarg
Després de 4 derrotes seguides als clàssics, el Reial Madrid arrossega un Barça minvat per les baixes i amb Lamine Yamal desaparegut i xiulat. Els blancs s’allunyen 5 punts en el liderat i provoquen una batussa final amb el jove astre blaugrana com a objectiu. Marcus Sorg. L’ajudant de Flick admet que l’ambient hauria pogut afectar Lamine
El Barça va caure per 2-1 davant del Reial Madrid en un clàssic intens, condicionat per les baixes blaugrana, el cansament i algunes decisions arbitrals que van marcar el pols d’un partit que deixa els de Hansi Flick, que no es va poder asseure a la banqueta per sanció, a cinc punts del liderat dels blancs. El Barça arribava amb absències clau –Lewandowski, Raphinha, Gavi, Olmo i Joan García–, però no es va arrugar. A més, Lamine, que va rebre els xiulets del Bernabéu des que es va anunciar el seu nom a la megafonia arran d’haver escalfat el clàssic, va evidenciar que encara no està en la seua millor forma després de la lesió, i menys per a un duel amb aquesta exigència. El mateix que Ferran, que també reapareixia després de la lesió.
Lamine va ser protagonista en l’arrencada, quan el VAR va anul·lar un penal inexistent del blaugrana sobre Vinícius després d’una falta prèvia del brasiler. Poc després, el videoarbitratge va tornar a intervenir per anul·lar un gol de Mbappé per fora de joc. El Barça creixia amb la pilota, però cada pèrdua es convertia en una fuetada blanca. En una, Mbappé va aprofitar una passada filtrat de Bellingham per avançar el Madrid. Van ser minuts de sofriment per als de Flick, sostinguts per un Szczesny imperial, que va mantenir viu l’equip amb diverses parades de mèrit davant de Bellingham, Vinícius i Huijsen. I quan el partit semblava escapar-se, Fermín López va aparèixer per tornar l’esperança. El de Huelva va culminar una gran recuperació de Pedri amb un xut sec que va batre Courtois i va silenciar momentàniament l’estadi. El Barça fins i tot va estar a punt del segon: un cop de cap del mateix Fermín va ser salvat sota pals per Huijsen abans que Bellingham, just abans del descans, tornés a posar el Madrid davant (2-1).
La segona part va arrancar amb polèmica. Una mà d’Eric Garcia en l’àrea, revisada pel VAR, es va traduir en penal. Però Szczesny va tornar a erigir-se en heroi en aturar el llançament de Mbappé. El Barça, esperonat pel seu porter, va créixer amb més cor que claredat. Flick va moure la banqueta, va donar entrada a Roony i Araujo en posicions ofensives, i va mantenir Lamine fins al final, buscant un cop d’efecte que mai no va arribar.
En els últims minuts, el Barça va insistir amb més orgull que gasolina a les cames. Lamine va filtrar dos passades de gol –una que Ferran no va assolir i una altraque Koundé no va saber resoldre– i Fermín va tornar a tenir l’empat a les botes, però la fortuna li va ser esquiva. Ja en l’afegit, Pedri va ser expulsat per doble groga en una acció que va reflectir l’esforç extrem dels blaugranes. El Madrid va celebrar el triomf com una revenja després dels quatre clàssics perduts la passada temporada, mentre que el Barça va marxar amb la sensació d’haver competit amb dignitat malgrat les circumstàncies.
El trist final del clàssic va ser una batussa en què els futbolistes del Madrid se’n van anar directament contra Lamine Yamal. Sobretot el veterà capità madridista Dani Carvajal, company de selecció de l’astre de Rocafonda. Per la seua part, Vinícius Júnior es va enfurismar contra el seu entrenador quan va ser substituït, demostrant un gran egoisme. I després se’n va anar també contra Lamine generant un gran enrenou.
El segon entrenador del FC Barcelona, Marcus Sorg, va reconèixer ahir que “pot ser” que hagi afectat “una mica” a Lamine Yamal l’ambient en contra al Santiago Bernabéu, ja que segueix “aprenent a bregar amb el públic i els xiulets” i “no ha estat fàcil”, al mateix temps que va lamentar haver comès “més errors” dels habituals en la derrota per 2-1 en el clàssic.
Sorg, que va comparèixer després del partit a l’estar sancionat Hansi Flick, va assegurar que el seu equip ho va intentar “tot” en el partit per emportar-se, almenys, un empat, fins i tot jugant “amb dos defenses al final”. “Volíem crear més oportunitats, però sabem que ells són molt bons a les contres i no hem creat prou oportunitats”, va reconèixer.
No va voler valorar la batussa final entre jugadors i cos tècnic de tots dos equips. “Honestament, no m’he n’he adonat, no sé qui ha començat, hi havia molta gent, però ja està, hem de concentrar-nos en el partit”, va expressar, després d’expressar que troben a faltar Robert Lewandowski, perquè és “una referència”. “No volem queixar-nos de res, tenim 28 partits més, no ens preocupa la situació, encara queda molt”, va concloure.
Una expulsió i sis grogues al final
César Soto Grado, col·legiat del clàssic, va expulsar el porter madridista Andriy Lunin i va mostrar sis targetes grogues, a Rodrygo, Militao i Vinícius pel Reial Madrid i a Ferran Torres, Fermín López i Alejandro Balde pel Barcelona, en la batussa amb què es va tancar el partit a l’estadi Santiago Bernabéu. Carvajal, Vinícius i Courtois van ser els principals protagonistes de la baralla final, que va tenir com a objectiu Lamine Yamal.
“Tot passades enrere. Només fas això”
Abans de protagonitzar la batussa final, Vinícius va estar provocant tot el partit Lamine Yamal. “Són tot passades enrere. Només fas passades enrere”, deia el brasiler al davanter barcelonista en una imatge captada per ‘DAZN’. Per la seua part, Dani Carvajal va dir a Lamine: “Parles molt.”
“Teníem una motivació completa”
L’entrenador del Reial Madrid, Xabi Alonso, va explicar que el seu equip tenia “la motivació completa”, sense saber si va ser per les declaracions de Lamine Yamal abans del clàssic, i va afirmar que tampoc un “no s’ha d’espantar per aquesta enganxada sana” al final del partit. El tècnic blanc va ser preguntat per la reacció del seu equip contra Lamine. “Ho interpreto amb normalitat, és futbol.”