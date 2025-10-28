L’Atlètic s’imposa al Betis i recupera la quarta posició
L’Atlètic de Madrid es va emportar ahir el triomf de La Cartuja davant del Betis (0-2) i recupera la quarta plaça a la taula que li havia arrabassat provisionalment l’Espanyol, que acabarà la jornada cinquè, precisament per sobre del Betis. Un gol inicial de Giuliano Simeone i un altre de Baena en un gran contraatac liderat per Julián al tall del descans van decidir el duel a la primera meitat, amb la qual cosa deixaven sense opcions l’equip andalús.