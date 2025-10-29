ATLETISME
Cita amb el cros al Pla
El 47 Ciutat de Mollerussa-Memorial Culleré reunirà uns 500 atletes el 9 de novembre. Aquest any també es disputarà el Català de relleus mixtos
Mollerussa es prepara per rebre el proper 9 de novembre uns 500 atletes amb motiu del 47è Cros Ciutat de Mollerussa-Memorial Josep Ignasi Culleré, una cita que aquest any acollirà a més el Campionat de Catalunya de Relleus Mixtos. L’esdeveniment, organitzat per l’Associació Atlètica Xafatolls, és l’únic cros federat que se celebra a les comarques lleidatanes i servirà també com a classificatori per al Campionat d’Espanya de Cros per Autonomies, previst per al 25 de gener a Almodóvar del Río (Còrdova). La presentació de l’esdeveniment es va portar a terme ahir a l’ajuntament de Mollerussa, amb la participació de l’alcalde Marc Solsona, la presidenta de la Federació Catalana d’Atletisme (FCA), Mercè Rosich, el president del club Xafatolls, Xavi Puigredón, i el director tècnic de la prova, Fran Carrillo.
Durant l’acte, Solsona va destacar la llarga tradició atlètica de Mollerussa i va subratllar l’impuls que ha viscut l’esport local gràcies a la creació d’una pista d’atletisme i del complex de la Serra. “El treball constant de l’Associació Atlètica Xafatolls ha consolidat la ciutat com a referent en l’atletisme català”, va afirmar l’alcalde. També va recordar que aquesta serà la cinquena ocasió en què el Cros Culleré acull una prova del Campionat de Catalunya, després d’haver estat seu de les modalitats de cros curt, cros per clubs i relleus mixtos el 2021. Per la seua part, Rosich va elogiar la tasca del club i del consistori i va destacar que arribar a la 47a edició demostra “una aposta ferma per aquesta disciplina” i ofereix “totes les garanties d’èxit organitzatiu”.
La jornada començarà a les 9.15 i es desenvoluparà entre la pista d’atletisme municipal, la zona d’hípica i la part alta del circuit d’autocròs, on s’habilitaran tres recorreguts de 1.500, 1.100 i 700 metres adaptats a les diferents categories.
Les inscripcions per als esportistes federats estaran obertes fins al 5 de novembre i tota la informació detallada i el reglament es poden consultar al web oficial www.mollerussa.cat/cros.