Debut històric
L’Atlètic Lleida afronta avui l’esperada estrena a la Copa davant de l’Espanyol, de Primera divisió. El club ja ha venut 4.311 entrades per a una cita en la qual vol “competir i gaudir”
L’Atlètic Lleida afronta avui (21.00/Lleida En Joc i Movistar+) al Camp d’Esports el partit més especial de la seua jove història. L’equip lleidatà rebrà l’RCD Espanyol, de Primera divisió, en la primera ronda de la Copa del Rei, i el seu tècnic, Gabri García, va explicar ahir en la roda de premsa prèvia que “volem competir, buidar-nos al camp i disfrutar l’experiència d’aquest partit amb la nostra gent”.
De fet, l’entrenador va emfatitzar que per al club “és un orgull” mesurar-se a un rival com l’Espanyol, a qui va aprofitar per felicitar pel seu 125è aniversari, i va assenyalar que l’objectiu del seu equip és “mantenir el partit viu tant de temps com sigui possible, que hi hagi emoció, que el públic es diverteixi”.
“Tant de bo puguem omplir el camp i fer que tots s’ho passin bé. És un partit molt bo per al club i la ciutat. La seua visita ha animat la gent de Lleida i també molts aficionats periquitos a venir”, va afegir el tècnic. De fet, el club ja havia venut ahir 4.311 entrades per al xoc i, confia a atrapar els 6.000 espectadors, perquè els 2.900 abonats tenen l’entrada gratuïta.
Gabri va explicar que l’equip ha preparat el partit amb la mateixa serietat que qualsevol altre: “Hem analitzat l’Espanyol com fem amb tots els rivals, detectant virtuts i buscant algun punt feble, malgrat que aquest any costa trobar-los-hi perquè són un equip molt sòlid”, que actualment ocupa la cinquena posició a la taula. El conjunt blanc-i-blau encadena dos victòries, davant l’Oviedo (0-2) i l’Elx (1-0), que van servir per firmar la tercera millor arrancada de lliga de la seua història després de 10 jornades i la millor d’aquest segle, amb 18 punts sumats.
A més, arriba amb el lleidatà Pere Milla com un dels seus jugadors més en forma i també com el màxim golejador, amb 4 gols. Tot i que s’espera que el conjunt blanc-i-blau faci rotacions (vegeu el desglossament), previsiblement el futbolista d’Alcarràs tornarà a l’estadi on va fer els seus primers passos com a professional, durant les tres temporades en què va militar al Lleida Esportiu (2011-2014), en el qual no havia tornat des que va marxar rumb al Getafe B el 2014.
En canvi, Manolo González, entrenador de l’Espanyol, afrontarà la seua onzena visita al Camp d’Esports, on ja va ocupar en el passat la banqueta visitant com a tècnic del Badalona, de l’Ebro, de la Penya Esportiva i del mateix filial blanc-i-blau, sempre contra el Lleida Esportiu. La seua única victòria a Lleida va ser amb el Badalona (0-2), en el seu primer enfrontament el 2015. Des d’aleshores, va encaixar set derrotes i va aconseguir dos empats.
Gabri també va elogiar el tècnic blanc-i-blau, de qui va destacar el coneixement de la Segona RFEF i també va apuntar que “coneixent-lo, dubto que vinguin relaxats, al contrari. Tenen una plantilla molt compensada i els seus jugadors voldran aprofitar l’oportunitat”.
L’entrenador també va parlar de la gestió física dels seus futbolistes: “Tots volen jugar, és lògic, però posarem els que estiguin millor físicament i mentalment. Sortirem amb el millor onze possible”. A més, va admetre que “provem de gestionar el cansament de la millor forma, perquè s’està notant, però és veritat que ha anat bé tenir aquesta setmana especial, perquè després de com va ser el partit a Barbastre, podria haver estat una setmana més dura”.
Per concloure, l’entrenador de Sallent va admetre que la decisió a la porteria serà la “més difícil”. “Pau Torres és el capità i jugar contra un Primera és una cosa especial, però Marc Arnau ha fet tota la Copa i ha rendit molt bé. Ho decidirem abans del partit, buscant el millor per a l’equip”, va explicar.
Els equips de Primera no es deixen sorprendre
Osasuna, Elx, Mallorca, Rayo i Vila-real es van classificar ahir per a trenta-dosens de final, gràcies als triomfs contra Sant Jordi (0-5), Los Garres (0-4), Sant Just (0-2), Yuncos (1-6) i Ciudad de Lucena (0-6). Després de l’eliminació dimarts de l’Oviedo, ahir la jornada es va saldar sense sorpreses entre els equips de LaLiga EA Sports.
El club organitzarà una ‘fan zone’ a la prèvia
L’Atlètic Lleida organitzarà una fan zone als voltants de l’estadi des de les 19.00 i fins que comenci el partit, a la qual només es podrà accedir amb l’entrada o el carnet d’abonat del club. L’espai d’animació tindrà una zona musical amb GabyGomezDJ i una barra, se serviran 2.000 racions gratis de fideuà i es vendrà marxandatge. A més, dins de l’estadi es van instal·lar ahir pantalles led al lateral i els dos fons per poder mostrar publicitat en la coneguda com a U televisiva.
“Si no juguem com a la Lliga m’emprenyaria”
Manolo González, tècnic de l’Espanyol, va reconèixer ahir que el partit serà una bona oportunitat perquè els jugadors amb menys minuts a la Lliga tinguin la seua oportunitat, però va deixar clar que “tot el que no sigui sortir a volar demà, em provocarà un emprenyament important. Jugarem amb gent que pot ser perfectament titular a l’Espanyol i si no competim com a la Lliga, tindria una gran decepció”. El tècnic també va dir que convocarà José Ángel López i Ferran Gómez i que volen fer “la millor Copa possible”.