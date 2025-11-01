BÀSQUET
“L’equip és intel·ligent”
Encuentra reconeix que la plantilla actual ha assumit els conceptes del joc més ràpid que el de la campanya passada. Golomán, descartat per l’esquinç de turmell que va patir dissabte
Guanyar sempre ajuda, i Gerard Encuentra ho sap molt bé. El tècnic va reconèixer que les tres victòries que porta el seu equip en quatre partits reforcen el treball diari i consoliden la confiança del grup. “Guanyar reforça el que estem treballant; la gent hi creu més i els jugadors venen amb un millor estat d’ànim que si vens d’una derrota”, va explicar ahir en la roda de premsa prèvia al partit que l’Hiopos Lleida disputarà demà a la pista del Joventut. Malgrat el bon moment, l’entrenador llança un missatge de prudència: “Estem contents per estar 3-1, però tampoc no hem aconseguit cap fita ni res superextraordinari. Això acaba de començar i cal tenir molt equilibri”, va dir.
Encuentra va insistir que l’equip no mira més enllà del pròxim partit. “A nivell de números no fem mai quinieles. Ens basem en el dia a dia, en les sensacions”, va assenyalar, destacant la importància dels triomfs contra Breogán i Granada, rivals directes en la lluita per la permanència, i el valor afegit de la victòria al Palau Blaugrana: “És un comodí per si algun dia fallem”, va puntualitzar.
El tècnic, que no podrà comptar amb Golomán per la lesió que es va fer en el duel amb el Granada, va destacar també la bona sintonia dins del vestidor. “Celebro que tots tinguem el mateix missatge. Això és molt llarg, i com va dir Cameron Krutwig, amb dos victòries no s’ha salvat ningú, i amb tres, tampoc. Tenim un calendari difícil i el que toca ara és pensar en nosaltres per continuar millorant”, va comentar. Un dels punts que més satisfacció li produeix és la intel·ligència tàctica del grup. “Ja vaig dir en pretemporada que veia l’equip capaç d’assumir conceptes del joc més ràpid que altres anys. Aquest equip és molt intel·ligent, més que el de l’any passat. Té un punt més de coneixement i facilitat en la presa de decisions, fet que ens permet avançar més ràpid”, va destacar. No obstant, va advertir que “encara hi ha molt marge de millora” i que “hem de ser capaços de donar resposta com a equip i no tant individualment quan el partit es complica”.
L’Amara Lleida va aconseguir ahir la seua primera victòria en Lliga U, després de vèncer l’UCAM Múrcia (77-71), en una gran segona meitat, en la qual es va imposar per 44-27. Així, el conjunt de Borja Comenge va capgirar un partit que va arrancar amb un mal primer quart (11-24), que els va condemnar a arribar al descans amb 11 punts de desavantatge (33-44).
El Barça va sumar ahir la cinquena victòria a l’Eurolliga després de derrotar el Partizan Mozzart serbi (76-78), en un duel intens i de moltes alternatives al marcador, que va resoldre a trenta segons per al final l’aler Will Clyburn amb un triple des de gairebé el centre de la pista en els últims segons de possessió. Shengelia va ser el líder dels blaugranes, amb 24 punts i 48 de valoració.
El Robles rep avui un rival directe amb el dubtede Mertz
El Robles Lleida afronta avui (17.00) un duel clau a casa davant del Manresa, amb tots dos equips igualats a una sola victòria. El conjunt de Rubén Petrus encara el duel pendent de si podrà comptar amb el seu últim fitxatge, la francesa Clara Mertz, que està pendent de rebre el transfer. El tècnic es va alegrar de la tornada de la gala i va admetre de cara al matx d’aquesta tarda que “el nostre gran hàndicap ara mateix és la solidesa defensiva”, mentre que va demanar millorar “en el bloqueig directe i en la concentració per tenir opcions de victòria”.