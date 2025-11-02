VOLEIBOL
El Balàfia Vòlei pateix una contundent derrota a casa
Cauen per 0-3 contra el Cratevo Vòlei Arenys
El Rodi Balàfia Vòlei va patir ahir una dura derrota per 0-3 a casa davant del Cratevo Vòlei Arenys. Els lleidatans no van estar encertats i el rival ho va saber aprofitar per imposar-se amb contundència per 18-25 en el primer parcial, 16-25 en el segon i 13-25 en el tercer.
L’equip lleidatà va començar el partit molt concentrat i jugant de tu a tu contra el sisè classificat, amb marcadors molt igualats fins a mitjans del set. Igual que en el segon set, l’equip local va aguantar els temptejos a l’equip contrari. Però, després, van encadenar molts errors no forçats, la qual cosa va permetre que l’Arenys se n’anés al marcador i s’emportés els dos primers sets. El tercer va ser clarament de color rival, amb un Balàfia molt tocat, sense trobar els recursos necessaris per remuntar.