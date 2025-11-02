Derrota dura del Mollerussa a Ca n’Anglada
El Mollerussa cau al Municipal de Ca n’Anglada, a Terrassa, davant el San Cristóbal (6-3), en un partit en què Marc Scuri demostrava les seves qualitats, autor d’un hat-trick.
Els del Pla d’Urgell començaven el partit prenent la iniciativa en atac. Aquesta sortida del Mollerussa al partit va sorgir efecte. Al minut 1 s’avançaven els de Kiku Parcerisas amb un gol de Marc Scuri, que creuava una pilota impossible per a Carles Segura, porter del San Cristóbal.
Però, tan sols tres minuts després empatava amb la diana de Bafode, que tornaria a marcar més tard. Això sí, arribava la rèplica dels del Pla d’Urgell amb un segon i gran gol de Marc Scuri, després de transformar un bon xut dins l’àrea del San Cristóbal.
Després d’uns minuts amb diversos gols, el San Cristóbal buscava l’empat, i un cop superada la primera mitja hora de joc, Bafode feia el seu segon gol particular i empatava per als locals, que amb el 2-2 feien un pas endavant, sobretot també després del 3-2 de Konu, exjugador del Mollerussa, abans del descans.
Només començar la segona part, i quan el Mollerussa havia mogut la banqueta per a intentar tornar a igualar les forces, amb l’entrada de Toni Vicente i Manel Beneite, el San Cristóbal feia el 4-2 per mediació de Raúl Ferrer.
A partir d’aquí el Mollerussa ho intentava, però trobava que els locals eren millors en els duels a les àrees, i també recuperant pilotes per crear segones jugades. Julen, Unai i Roger Coll s’incorporarien sortint de la banqueta, per a ajudar l’equip després del quart gol del conjunt parroquial, i lluitar per canviar el resultat. Però el San Cristóbal, molt efectiu, sentenciaria el duel amb dos dianes molt ràpides d’Alsina (81’) i de Marc Río (84’), que havia estat un dels perills del San Cristóbal durant el partit.
El Mollerussa encaixa la primera derrota a domicili, per 6 a 3 al Municipal de Ca n’Anglada, a Terrassa, i ja pensa en el pròxim duel de Lliga, el del diumenge 9 de novembre (12:00) al Municipal d’Esports de Mollerussa contra el Can Vidalet, un dels equips recent ascendits aquesta temporada a la Tercera Federació. Abans d’aquest duel, el Mollerussa rebrà dimecres vinent (18:30) a l’Atlètic Lleida en un partit corresponent a la cinquena ronda de la Copa Catalunya.