FUTBOL
L'AEM continua sense conèixer la victòria com a local després de caure contra el Betis
Les lleidatanes, que tenien l’oportunitat de dormir fora del descens, segueixen a la zona de perill, a tres punts de la salvació
No hi va haver manera. L’AEM ho va intentar de totes les maneres possibles, però el desencert de cara a porta va ser definitiu (0-1). Les lleidatanes van estavellar dos pilotes al travesser, van malgastar un parell d’uns contra un i van ser incapaces de materialitzar els múltiples acostaments que van generar.
El rival, en canvi, va saber castigar-les, i molt, amb un gol a pilota parada de María Ruiz que va ser definitiu. El 0-1 es reflectia al final dels 90 minuts en el marcador d’un Camp d’Esports que està sent un suplici per als equips lleidatans aquesta temporada. Tant és així que tan sols l’Atlètic Lleida, amb una victòria a la Lliga davant del Barça B (3-2) i tres triomfs en Copa Federació, ha estat capaç de guanyar en el centenari estadi.
Les lleidatanes, per la seua part, encara no han guanyat a casa. Dels cinc partits disputats, n’han perdut tres i n’han empatat dos. Contra el Betis es va tornar a veure’una tònica que està llastant molt les aemistes, que són capaces de dominar i generar, però no aconsegueixen transformar el seu joc en gols.
En el partit, l’AEM, entrenat encara per l’interí Roger Lamesa, va saltar al terreny de joc ple d’energia a la recerca de retallar distàncies amb el rival i tenir l’oportunitat de sortir del descens. Les lleidatanes, que van exhibir samarretes en suport de la lesionada Paula Rojas, van tornar de l’aturada de seleccions amb l’objectiu de repetir el desenllaç de la jornada anterior, en el qual van aconseguir el primer triomf del curs en Lliga davant de l’Oviedo (0-1).
No obstant, a diferència que a El Requexón, on la victòria va arribar amb un gol de Carlota a l’últim minut, les del Segrià es volien veure dominadores des del començament, i ho van aconseguir. En els primers minuts, l’asfixiant pressió local va ser molt efectiva davant d’un Betis que no podia ni sortir al camp rival. Així, amb robatoris en zones compromeses i molta proposta amb la pilota, van arribar les primeres ocasions. La més clara va ser d’Evelyn al minut 9 que, sola davant de Paula Vizoso, no va trobar porteria.
Amb el pas dels minuts la intensitat va baixar i l’AEM va fer un pas enrere per protegir-se. Les andaluses ho van notar i van pressionar, tot i que no van tenir ocasions manifestes. La més clara va ser de Zouhir, l’atacant més activa del Betis, que va ser incapaç de marcar malgrat que Lucía Alba estava fora de zona. Així, es va arribar al descans amb empat a zero (0-0).
A la represa, el xoc va seguir molt igualat, igual que en els instants finals del primer temps. El primer a avisar va ser el Betis amb un xut molt forçat de Santaliestra, sense perill per a Lucía Alba. Després van respondre les locals amb una triple ocasió que ni María Lara, ni Cintia, ni Ransanz no van poder materialitzar. Al 60’, Santaliestra va tenir la més clara del seu equip, però Lucía Alba mantenia l’empat amb una magnífica parada. No obstant, no va poder fer res per evitar que al minut 69, María Ruiz obrís el marcador amb un gran cop de cap. L’extrem del Betis va rebre una pentinada de Gómez al segon pal que va enviar al fons de la porteria del Gol Nord. Gerra d’aigua freda per a un AEM al qual se li escapava el partit. Tot i així, després del gol, tot va ser caràcter i ímpetu. Les locals van passar a formar amb un 3-4-1-2 i es van bolcar en atac. La millor ocasió va arribar al 82’, quan Noe va embocar un míssil des de la frontal que es va estavellar al travesser i se’n va anar després de passejar-se per la línia de gol. Tot seguit, les lleidatanes van demanar un penal per mà de Zouhin que l’arbitra no va assenyalar. Tornava a anar-se’n als llimbs l’oportunitat d’empatar.
Malgrat els contratemps, l’equip lleidatà va continuar insistint. Al 85, Vero va enviar un altre xut al travesser i al 90’ es tornava a demanar penal, aquest cop sobre Carlota. En cap cas la sort no va caure a favor de les locals, que no van poder evitar la derrota contra un Betis més efectiu que va tornar a demostrar que, en això del futbol, el gol ho acaba regint tot (0-1).