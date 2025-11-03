SEGRE

L’Alabès frena la bona ratxa de l’Espanyol

Jugadors de l’Espanyol lamenten una ocasió fallada. - EFE

El Deportivo Alabès va frenar l’Espanyol (2-1) gràcies a una gran primera part en la qual va encarrilar el xoc amb un gran desplegament de pressió i futbol que li va donar molt rèdit encara que va acabar reclamant el final del partit després d’una segona meitat en la qual es va refer el conjunt blanc-i-blau. Denis Suárez va obrir el marcador als cinc minuts i Lucas Boyé, un dels més destacats, va aconseguir el segon abans del descans. Roberto va retallar distàncies a la segona meitat.

