FUTBOL
Tarda atziaga del Balaguer
Els de Josete juguen el seu pitjor partit de la temporada i encaixen una derrota a casa contra el Sants. El mal arbitratge va complicar encara més les coses a l’assenyalar dos dubtosos penals en contra
❘ balaguer ❘ El Balaguer va caure contra un Sants voluntariós (1-2), amb un arbitratge que va facilitar les coses als barcelonins. L’àrbitre va assenyalar dos penes màximes contra el Balaguer i va obviar-ne una de favorable en una clara falta a Alburquerque, que havia acudit a rematar en un córner en la recta final del partit. En lloc del penal a favor va assenyalar falta al mateix Alburquerque, li va mostrar la segona groga i el va expulsar. A més va instar el Sants a treure la falta sense que el Balaguer hagués pogut fer un canvi per introduir un porter i en la jugada següent el Sants va fallar una jugada claríssima de gol a porteria buida mentre el públic i la banqueta local protestaven. Davant de les queixes, l’àrbitre va amonestar l’entrenador local, Josete, i dos vegades el seu ajudant Joel Bordalba, que també va ser expulsat. En el primer temps, el Balaguer va jugar els seus pitjors minuts en el que va de temporada i només la inspiració d’Albuquerque va evitar que el Sants arribés al descans amb més avantatge a l’aturar un penal al minut 37. Coll va empatar a l’inici de la segona part i semblava impossible capgirar el marcador, però al 73 el segon gol visitant va trasbalsar el Balaguer, que ho va intentar tot sense èxit. Al final del partit, Josete, l’entrenador del Balaguer, va dir: “Han estat els nostres pitjors minuts a la lliga i amb això els hem regalat mig partit. Ho hem intentat arreglar a la segona part, però no hem pogut.”