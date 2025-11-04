SEGRE

Tàrrega reobre el renovat gimnàs del Complex Piscines

La regidora Laura Tejero va visitar les noves instal·lacions. - AJUNTAMENT DE TÀRREGA

La regidora Laura Tejero va visitar les noves instal·lacions.

Redacció

El Complex Piscines de Tàrrega va reobrir ahir després d’una profunda renovació de tota la maquinària i material del gimnàs, amb l’objectiu de modernitzar-se i millorar la comoditat dels usuaris.

S’ha substituït l’equipament anterior i s’han instal·lat setze noves maquinàries de càrdio i trenta de força, d’última generació. L’empresa SIGE 2005 SL, que en gestiona la part esportiva, ha assumit la inversió de 250.000 euros per la renovació integral del gimnàs.

