POLIESPORTIU
Tàrrega reobre el renovat gimnàs del Complex Piscines
El Complex Piscines de Tàrrega va reobrir ahir després d’una profunda renovació de tota la maquinària i material del gimnàs, amb l’objectiu de modernitzar-se i millorar la comoditat dels usuaris.
S’ha substituït l’equipament anterior i s’han instal·lat setze noves maquinàries de càrdio i trenta de força, d’última generació. L’empresa SIGE 2005 SL, que en gestiona la part esportiva, ha assumit la inversió de 250.000 euros per la renovació integral del gimnàs.