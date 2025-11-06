FUTBOL
Noe Fernández, millor jugadora de Primera RFEF
AFE va elegir l’asturiana de l’AEM com la millor del passat curs
L’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) va publicar ahir els guanyadors dels IV Premis AFE, que reconeixen els millors futbolistes de les categories estatals masculines i femenines i que, per segon any consecutiu, tindran una futbolista de l’AEM entre els seus guardonats. En aquesta edició, la jugadora premiada serà la centrecampista Noe Fernández, que va ser reconeguda com la millor jugadora de Primera RFEF Femenina 2024/25.
L’asturiana, que compleix la seua tercera campanya en el conjunt lleidatà –ara com una de les capitanes–, pren el testimoni de la portera de Guissona Laura Martí, que en la tercera edició dels premis va ser guardonada com la millor portera de Primera RFEF Femenina la temporada 2023/24.
Noe Fernández va ser un dels estendards del conjunt lleidatà, que va ser tercer i va disputar el play-off a Lliga F per segon any consecutiu, ja que va ser la màxima golejadora de l’equip amb set gols, malgrat actuar com a centrecampista, la majoria de vegades com a doble pivot i puntualment de mitjapunta. A més, el seu setè gol, en la penúltima jornada de Lliga per guanyar l’Alabès (1-0), va certificar el play-off per al conjunt lleidatà, completant la seua gran temporada tant a nivell personal com col·lectiu.
En els premis, que s’entregaran dilluns a la plaça de toros de Las Ventas, també va ser premiada la jugadora de Linyola Pili Porta, reconeguda com a millor jugadora de Segona RFEF Femenina, que va ascendir amb l’Europa i es va retirar al finalitzar la temporada.