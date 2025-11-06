ATLETISME
Rècord d’inscrits en la 32 Lleida Mitja Marató
La prova reunirà més de 1.200 atletes el dia 16, dos mil entre tot el programa
La 32 Lleida Mitja Marató, Memorial Juanjo Garra, se celebrarà el proper 16 d’aquest mes amb rècord d’inscrits, segons van explicar ahir des de l’organització de la prova, l’Associació Esportiva Ekke Lleida, que s’ha fet càrrec de les últimes tretze edicions. “Afrontem aquesta nova edició amb molta il·lusió, molta responsabilitat i agraïment a les institucions, Paeria, Diputació i Generalitat”, va explicar Pep Castarlenas, president del club organitzador. La cita reunirà més de 2.000 atletes, ja que als 1.200 de la Mitja Marató se n’hi uneixen 525 que disputaran la carrera de 5 quilòmetres i 400 que competiran en les carreres infantils que se celebraran el dissabte.
Iván Espílez, director tècnic de la Mitja Marató, va destacar que “una cursa d’aquestes característiques aporta valor a la ciutat, ja que atreu molta gent”, i va recordar que “sis de cada deu inscrits són de fora i s’hi han apuntat també trenta atletes estrangers de vuit països”.
La prova tanca el circuit de Mitjanes Maratons de Lleida, que es completa amb les carreres de Balaguer, Tàrrega i Mollerussa i Espílez va informar que “el 2026 la prova formarà part de la Lliga Catalana de Mitges Maratons. Ens ho ha proposat la Federació Catalana i hem acceptat”.
També va agrair la col·laboració del Lleida CF, que cedeix l’Annex perquè es disputin les curses infantils.
Castarlenas i Espílez van estar acompanyats per Javier Gordo, director de màrqueting de Viding, patrocinador principal; Andres Marqués, directora general de la clínica Branemark, firma patrocinadora de la carrera de 5K; Gerard Saperas, gerent de l’estació de servei 3 Carreteres, que patrocina les curses infantils; Òscar Martínez, de la Diputació; Xavier Serratosa, responsable d’Esports a Lleida de la Generalitar, i el regidor Roberto Pino.
Espílez va destacar que “hi ha un nou recorregut per aconseguir que la prova sigui més urbana” i va avançar que “més endavant informarem detalladament de les afectacions de trànsit que hi haurà a la ciutat”.
Castarlenas va demanar als participants “que siguin conscients que és una prova exigent i per això s’organitza també la de 5K, perquè hi pugui haver més participants”.
Va recordar que la carrera és cardioprotegida, per la qual cosa s’ha preparat un protocol sanitari per poder atendre de forma ràpida qualsevol incidència que pugui produir-se.
La Mitja Marató, que sortirà a les 10.30 (la carrera de 5K surt a les 9.30), és solidària amb la Fundació Aspamis, amb Aspros i amb el Banc d’Aliments de Lleida.