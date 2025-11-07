BÀSQUET
El Cadí la Seu rep el Ferrol amb nou reforç interior
Mya Hollingshed substitueix Gianna Aiello a la plantilla
El Cadí la Seu encara amb aire renovat la sisena jornada de la Liga Femenina Endesa avui davant del Baxi Ferrol (21.00, Teledeporte), un partit avançat per la imminent finestra de seleccions. El conjunt d’Isaac Fernández arriba amb la moral reforçada a l’estrenar el caseller de victòries a la pista de l’Araski. Ara, l’objectiu passa per sumar la primera alegria a casa després de dos intents fallits davant de l’Innova-TSN Leganés i el vigent campió, València Basket.
El xoc arriba marcat també per la sortida de la pivot nord-americana Gianna Aiello, que deixa el club després de quatre partits disputats. Per cobrir la baixa, l’entitat urgellenca ha incorporat Mya Hollingshed, una ala pivot d’1,93 metres i àmplia experiència internacional.
Nascuda a Houston (EUA) el 29 d’octubre del 1999 i nacionalitzada porto-riquenya, Hollingshed es va graduar a la Universitat de Colorado el 2022. Aquell mateix any va ser seleccionada en la primera ronda del Draft de la WNBA (vuitena posició) per Las Vegas Aces. La seua trajectòria inclou etapes en lligues de la Xina, Itàlia, Rússia, Turquia i els Estats Units, i recentment va militar a l’Elitzur Holon israelià.
Des del 2022 forma part de la selecció de Puerto Rico, amb la qual ha participat en grans cites internacionals, destacant la presència en els Jocs Olímpics de París el 2024. El club confia que la seua versatilitat, físic i experiència siguin un impuls immediat per a l’equip.
Davant estarà avui un Baxi Ferrol que aterra a la Seu amb un balanç de dos victòries i tres derrotes, i amb la nord-americana Dalayah Daniels com a jugadora més determinant, fent una mitjana de més de 13 punts per partit. Les gallegues arriben després de caure davant de l’Estepona (75-95).