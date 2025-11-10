FUTBOL
Punt de mèrit davant del líder
Un gol de Guerau Coll al minut 79 salva un punt al difícil camp del Turó Peira . L’equip de la Noguera, minvat per les baixes, acumula cinc jornades sense aconseguir cap victòria
El Balaguer va sumar un punt a l’empatar (1-1) en la sempre difícil visita al feu del Turó Peira. Els barcelonins, que amb l’empat van perdre el liderat del grup, es van avançar en un servei de banda que Gutiérrez va rematar de cap a la xarxa (1-0). La igualtat i el domini altern van ser la tònica predominant a la primera meitat i es va arribar al descans amb el mínim avantatge local.
Ja a la segona part, l’equilibri es va mantenir fins que, al minut 63, una dura entrada de Josué va ser sancionada per l’àrbitre amb targeta roja directa, deixant en inferioritat numèrica el Turó Peira. El Balaguer es va apropiar llavors del control de la pilota i va passar a dominar el partit. Al minut 79, un fort xut des de fora de l’àrea de Guerau Coll, que va impactar en la trajectòria amb un defensa local, va acabar convertint-se en l’1-1 que igualava el marcador. A partir d’aquell moment i malgrat la superioritat numèrica, el Balaguer va semblar perdre força i això, combinat amb la reacció del Turó Peira, va mantenir l’emoció i la incertesa durant els últims minuts del partit. Malgrat tot, i tot i que el Balaguer ja no va tenir més ocasions per marcar, els de Josete es van defensar amb ordre i van mantenir l’empat fins al final del partit. Aquestes taules allarguen a cinc els partits sense guanyar dels rogets, que es mantenen, gràcies als altres resultats de la jornada, en l’onzena plaça de la classificació, i rebran el Poble Sec al Municipal diumenge vinent.