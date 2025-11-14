El Catalunya-Palestina ja ha venut 15.000 entrades i Bernal, convocat
Marc Bernal és l’únic jugador del FC Barcelona que forma part de la convocatòria que va donar a conèixer ahir el seleccionador Gerard López, per al partit amistós que Catalunya jugarà contra Palestina el proper dia 18 a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. La proximitat del partit amb la següent jornada de Lliga ha provocat la negativa de molts clubs a cedir els seus jugadors, com ha estat el cas del Barça amb Alejandro Balde i Gerard Martín. Tampoc figuren a la llista futbolistes lleidatans i ni Pere Milla, de l’Espanyol, ni Aleix Febas, de l’Elx, que no són entre els convocats, entre els quals hi ha 12 jugadors de Primera divisió. Per a aquest duel ja s’han venut unes 15.000 entrades, segons van explicar ahir fonts de la Federació Catalana de Futbol (FCF), organitzadora del partit.
De cara a aquest encontre, el president de l’Assemblea Nacional Catalana (ACN), Lluís Llach, ha fet una crida a omplir d’estelades l’estadi. En un vídeo de l’entitat a X, Llach assenyala que “Palestina necessita un Estat, Catalunya també”, i afegeix que l’ANC sempre lluitarà per la independència de Catalunya i per això donarà suport a les seleccions catalanes. Palestina disputarà demà un partit amistós a Bilbao contra l’Eusakal Selekzioa.