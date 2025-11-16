MOTOCICLISME
Àlex Márquez conquereix l’últim esprint de l’any
Moreira sortirà des de la novena plaça per lligar el Mundial de Moto2
El pilot de Cervera Àlex Márquez (Ducati) es va imposar ahir en l’esprint de MotoGP del Gran Premi de la Comunitat Valenciana, davant de Pedro Acosta (KTM), repetint el duel viscut una setmana abans a Portimao. El subcampió del món va liderar de principi a final després d’una brillant sortida que va neutralitzar la pole de Marco Bezzecchi (Aprilia) i es va emportar l’última prova curta de l’any. Quant a Moto2, el brasiler establert a Alcarràs Diogo Moreira (Kalex), líder del Mundial, partirà des de la novena posició en la carrera, en la qual haurà de sumar un punt, o esperar que Manu González (Kalex) no guanyi, per proclamar-se campió.
L’esprint va començar amb Bezzecchi des de la primera plaça, encara que la seua aposta per pneumàtics tous no va funcionar. La seua arrancada no va ser neta i Márquez el va superar en el primer revolt, seguit immediatament per Acosta. També Raúl Fernández (Aprilia), Fabio Quartararo (Yamaha) i Fabio Di Giannantonio (Ducati) van donar compte de l’italià en un inici frenètic que va deixar el pilot de Rimini en clar desavantatge. Márquez i Acosta es van escapar aviat, obrint més d’un segon de marge sobre el grup perseguidor. Amb el pas de les voltes, l’escenari es va estabilitzar: el de Cervera va sostenir el liderat amb ritme ferm, Acosta es va consolidar segon i Di Giannantonio va reforçar el tercer lloc al superar Raúl Fernández. Bezzecchi, que lluita per la tercera posició del Mundial amb Francesco Bagnaia –de nou discret i catorzè–, va aconseguir refer-se fins al cinquè lloc. En la qualificació prèvia, Bezzecchi havia firmat la seua cinquena pole de l’any amb un ajustadíssim 1:28.809, tot just 96 mil·lèsimes més ràpid que els altres quatre pilots del top 5. Àlex Márquez sortirà segon en la cursa llarga i Di Giannantonio tercer, completant una primera fila compactíssima.
En Moto2, la sessió de classificació va deixar acció intensa per a Moreira. El líder del campionat es va veure obligat a passar per la Q1, on va marcar un primer 1:32.468 que aviat va caure a la tercera plaça després de les voltes d’Albert Arenas i Arón Canet. Sota pressió, el brasiler va respondre amb un 1:32.459 que li va permetre accedir a la Q2. Ja en la lluita definitiva per la pole, el protagonisme va ser per a Dani Holgado (Kalex). L’alacantí va rematar la sessió amb un contundent 1:31.715, inabastable per a la resta. Manuel González sortirà cinquè després d’una sòlida actuació, mentre que Moreira, més conservador en el seu últim intent, va tancar el dia amb el novè millor registre. El pilot establert a Alcarràs en tindrà prou amb acabar entre els 15 primers per ser campió, en el cas que González guanyi, l’única opció que baixaria Moreira del primer lloc.