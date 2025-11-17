FUTBOL
L’AEM cau a casa davant del Tenerife B després de tornar a encaixar dos gols d’estratègia
Les lleidatanes segueixen a la cua i sense conèixer la victòria en un Camp d’Esports maleït en la present temporada
❘ lleida ❘ La pilota aturada va tornar a jugar-li ahir una mala passada a l’AEM. Igual que contra el Betis i l’Albacete, les lleidatanes van encaixar a través de l’estratègia i van caure davant d’un Tenerife B que es va mostrar sòlid i superior (1-3). El Camp d’Esports va tornar a ser testimoni d’una derrota de l’AEM, que continua sense guanyar a casa i s’enfonsa en l’última posició de la taula amb sis punts, els mateixos que l’Oviedo. A diferència dels seus compromisos anteriors, en els quals el conjunt del Segrià va sotmetre els rivals, aquesta vegada el seu futbol no va brillar. Les de Lamesa van tenir bons moments, sobretot al començament del segon temps, però es van veure afectades per les lesions de Loba i María Lara en el primer temps i per un filial tinerfeny que va esperar pacient la seua oportunitat i no la va malgastar.
El matx, precedit per l’homenatge a una Noe Fernández que va exhibir davant de la centenària tribuna del Camp d’Esports el seu premi AFE a la Millor Jugadora de Primera RFEF, va començar amb poc ritme. L’AEM, ben plantat sobre el terreny de joc, va capitalitzar les aproximacions, encara que no va aconseguir el control de l’esfèric. María Amaya va ser la jugadora que més va incomodar la defensa rival amb dos rematades que no van causar gaires problemes a la portera visitant, Ariana Álvarez.
Si el partit ja no tenia gaire ritme per si mateix, la lesió de Loba, al minut 25, i la de María Lara, al 32, va llastar més encara el conjunt local, que va haver de moure la banqueta, donant entrada a Anafer i Evelyn, i va veure alterar-se el seu pla de partit. Després dels canvis, el Tenerife es va encoratjar i al 43 va arribar l’ocasió més clara. Va ser després d’una rematada llunyana, aparentment senzilla, que ajudada per l’estat de la gespa va confondre Lucía Alba i va deixar sola davant la porteria una Adriana Méndez que va enviar la pilota al travesser. Se salvava l’AEM, que va veure en el descans una oportunitat per recompondre’s.
I vaja si es va recompondre. L’AEM va igualar, de nou, les forces amb el Tenerife i va començar a generar perill. Tot i així, la primera ocasió de perill va caure a favor del conjunt illenc. Va ser una doble oportunitat. La primera es va estavellar en Sílvia i la segona rematada, d’Esther, es va perdre per la línia de fons. Després d’aquest primer ensurt, el Gol Nord va començar a atreure el perill lleidatà. Primer la va tenir María Amaya amb una rematada que va acabar desviada per una defensa. Després, al 70, va arribar la més clara. Una rematada de Vero, ex del Tenerife, es va estavellar al pal i hauria pogut canviar l’esdevenir del xoc. Però com és habitual aquesta temporada, a l’AEM li va tornar a sortir creu. Amb les aemistes de dolç, Adrián Albéniz va moure la banqueta. Va fer entrar Gasienica i Núria Pon i va encertar de ple, ja que la segona va aprofitar una segona jugada provinent d’un córner per trobar espai dins de l’àrea i obrir el marcador al 79 (0-1). Gerra d’aigua freda duríssima per a un AEM que no va aixecar el cap. I és que tres minuts després del gol, després d’una falta lateral, Lucía Alba no va rebutjar bé i el rebot, que va impactar al braç de Salazar, es va colar a la porteria (0-2). Malgrat el desavantatge, l’AEM va resistir i amb més cor que cap va buscar un gol que els donés vida. El gol va arribar al 83 amb un potent xut de María Amaya, que va anotar el seu segon gol de la temporada i permetia somiar l’equip. Tanmateix, la realitat va acabar passant-los per sobre i al 90, quan les locals buscaven un miracle, un gol de Gasienica després d’un mal rebuig de Vero va sentenciar el partit (1-3). Nova derrota a casa per a un AEM que en cada jornada que passa necessita més els punts. La seua pròxima parada serà davant de l’Europa, en un partit clau per als interessos lleidatans i la lluita per la salvació.