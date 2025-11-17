FUTBOL
El Lleida cau a Badalona després d’una primera meitat sòlida, frustrada per un polèmic penal al descompte
Va tenir alguna ocasió clara que no va aprofitar i va acabar pagant la falta d’encert
❘ BADALONA ❘ El Lleida CF va caure ahir per 2-0 en la visita al Badalona, feu del líder de la categoria, que continua invicte com a local. El desplaçament es presentava com un dels més complicats del calendari: l’equip barceloní, clar candidat a l’ascens, compta amb una de les plantilles més completes i experimentades del grup. Malgrat això, l’equip lleidatà va competir amb rigor i va mantenir el pols durant gran part del partit, tot i que la bona ratxa de les últimes setmanes va quedar finalment interrompuda després que un penal al descompte de la primera meitat decantés el marcador.
El duel es va mantenir equilibrat abans del descans. El Lleida es va mostrar sòlid contra un rival d’alt nivell, amb una alineació farcida de jugadors contrastats. La primera arribada clara va ser lleidatana: Pau Russo va recuperar una pilota i va rematar des de la frontal de l’àrea, obligant Azón a intervenir abans del minut deu. A la porteria contrària, Satoca va tornar a firmar una actuació solvent, especialment en un potent xut de Robert Simón poc després.
Quan el partit semblava encaminar-se al descans amb empat, va arribar l’acció determinant. En el quart minut de l’afegit –una prolongació sorprenentment llarga–, Sempé es va llançar a terra per tallar una centrada i la pilota va acabar impactant a la seua mà, massa separada del cos. El col·legiat va assenyalar penal i Josu el va convertir a l’estil panenka, establint l’1-0 en l’última jugada del primer acte.
A la represa, el Lleida va avançar línies i va donar entrada a un plantejament més ofensiu amb l’objectiu de buscar l’empat. Russo va tornar a disposar de l’ocasió més clara, en una mala entrega d’Óscar Gómez després d’un rebuig en un córner, que va deixar el davanter pràcticament sol davant d’Azón, però el seu xut va sortir fregant el pal. Aquesta oportunitat va ser el millor avís d’un Lleida que va mostrar caràcter, malgrat que sense la contundència necessària als metres finals.
El Badalona va sentenciar amb el 2-0 definitiu. Una centrada temperada de Larrosa al segon pal va trobar el cap de Gómez, que va rematar amb precisió per tancar el marcador. Ja en l’afegit, els locals haurien pogut ampliar la distància, però una rematada a la sortida d’un córner córner va acabar picant al pal.
Cortés: “El penal ens ha debilitat, estàvem còmodes”
A l’acabar el partit, el tècnic del Lleida, Jordi Cortés, va valorar el seu desenvolupament i va lamentar l’acció que va condicionar el resultat en l’afegit del primer temps. “El penal ens ha debilitat. Estàvem còmodes fins a la jugada del penal”, va apuntar. Malgrat la derrota, va destacar la reacció de l’equip a la represa: “A la segona part hem jugat més al seu camp que en el nostre, i malgrat el 2-0 l’equip ha millorat respecte a setmanes anteriors”, va afirmar. L’entrenador va comentar el partit de Copa Catalunya de dimecres vinent i va subratllar que l’objectiu continua sent la competició de lliga. “Ens centrem en la lliga. Ja en tenim prou amb una competició com per enfocar-nos en dos”, va concloure.
L’Atlètic Lleida, a dos punts del play-out i la salvació
Amb l’empat del Barbastre ahir amb el Girona B (0-0) i el de l’Alcoià a Olot (0-0), l’Atlètic Lleida segueix com el primer equip en descens, a dos punts del play-out i als mateixos de la salvació directa. El Poblense es distancia com a líder després de guanyar el Mestalla (1-0).