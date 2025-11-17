HOQUEI
El líder imposa la seua llei
L’Alpicat no pot frenar el Fraga, que ratifica la primera posició a la taula. Les del Segrià continuen sense puntuar, tot i que van aguantar a la primera part
❘ alpicat ❘ L’Alpicat no va poder frenar el líder de l’OK Lliga Femenina, el Fraga, que es va imposar 1-5 per ratificar la seua primera posició. L’equip lleidatà que entrena Mats Zilken va aguantar bé a la primera part i va merèixer més gols, però continua comptant els partits per derrotes. No l’ha ajudat el calendari, ja que en aquestes primeres set jornades s’ha enfrontat als equips més potents de la competició. Però passen les jornades i continua sense puntuar. El Fraga va prendre el comandament del partit des del principi i María Sanjurjo només va tardar 5 minuts a inaugurar el marcador amb l’1-0. El gol no va descompondre les lleidatanes, que van mantenir la fermesa defensiva, malgrat que els costava crear perill davant la meta ben defensada per Anna Ferrer. A la primera part no hi va haver més gols, tot i que Adriana Soto hauria pogut marcar en un penal, però no va encertar. Al Fraga va debutar l’argentina Julieta Fernández, que es va lesionar a la Supercopa.
A la segona part el Fraga va sentenciar amb tres gols en tres minuts. Carla Fontdeglòria va marcar el 0-2 al 29’ i el 0-3 al 30’ i María Sanjurjo va fer el 0-4 al 32’. Teresa Payá va ficar el 0-5 al recollir un rebuig d’un penal que ella mateixa va tirar i va fallar i per l’Alpicat Maura Santo va fer l’1-5 al 48’.